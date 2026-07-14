В Улан-Удэ возбудили дело после нападения на гинеколога

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В улан-удэнской поликлинике №1 семейная пара напала на врача-гинеколога во время приема беременной пациентки.
- Семейная пара требовала от врача выдачи справки без очереди, после отказа мужчина применил физическую силу.
- Следователем СК возбуждено уголовное дело по факту нападения на врача.
УЛАН-УДЭ, 14 июл - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено после нападения семейной пары на врача-гинеколога в улан-удэнской поликлинике, сообщило региональное СУСК РФ.
Ранее глава Бурятии Алексей Цыденов сообщил, что в улан-удэнской поликлинике №1 семейная пара ворвалась в кабинет и напала на гинеколога во время приема беременной пациентки, врачу понадобилась медицинская помощь. Цыденов взял ситуацию на личный контроль.
"Следователем СК возбуждено уголовное дело по информации из социальных медиа о нападении на врача в поликлинике", - говорится в сообщении следственного управления.
По данным СК, семейная пара требовала от врача выдачи справки без очереди. Получив отказ, мужчина стал удерживать медработника в кабинете, не давая выйти, а после применил физическую силу, в результате чего врач упала и ударилась головой об стену. Пострадавшую с травмами госпитализировали.
Следователи в настоящее время устанавливают полную картину произошедшего.