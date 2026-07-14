В Улан-Удэ возбудили дело после нападения на гинеколога

По данным СК, семейная пара требовала от врача выдачи справки без очереди. Получив отказ, мужчина стал удерживать медработника в кабинете, не давая выйти, а после применил физическую силу, в результате чего врач упала и ударилась головой об стену. Пострадавшую с травмами госпитализировали.