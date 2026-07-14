Краткий пересказ от РИА ИИ
- Экс-глава аппарата Минобороны Германии Нико Ланге призвал усиливать давление на Крымский полуостров и Калининградскую область.
- По его мнению, Европа должна оказывать воздействие на Калининград и Балтийское море, а Украина — на Крым.
МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Экс-глава аппарата Минобороны Германии Нико Ланге в соцсети X призвал усиливать давление на Крымский полуостров и Калининградскую область.
По его мнению, Крым и Калининград должны быть не стратегическими форпостами России, а "дорогостоящими стратегическими уязвимостями".
Он призвал Европу оказывать воздействие на Калининград и Балтийское море, а Украину — на Крым.
В конце июня Владимир Путин заявил, что в последнее время политики в ЕС открыто говорят, что готовятся к войне с Москвой. Они используют лживые заявления для обоснования милитаризации. Глава российского государства подчеркнул, что Москва готова оперативно и адекватно ответить на любые внешние и внутренние угрозы. Путин также поручил проанализировать вовлеченность подстрекателей войны на Украине в реальные боевые действия, чтобы иметь возможность принять ответственные решения в будущем.
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