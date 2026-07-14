В Польше пройдут учения коалиции желающих

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Учения коалиции желающих пройдут в Польше осенью, в них примут участие британские и французские войска.
- Польское командование отвечает за логистику и подготовку учений.
ВАРШАВА, 14 июл – РИА Новости. Учения "коалиции желающих" пройдут в Польше осенью, заявил журналистам премьер-министр республики Дональд Туск.
Он уточнил, что учения будут носить международный характер. "В основном там будут французы и британцы, но Польша с самого начала в этом участвует, в частности, наше командование в Быдгощи отвечает за логистику и подготовку", - сказал премьер.
Участники так называемой "коалиции желающих" в понедельник собрались в Париже для обсуждения поддержки Киева. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Кремль будет внимательно следить за встречей "коалиции желающих", поскольку это страны, которые совершают враждебные действия в отношении РФ. Песков также назвал их коалицией подстрекателей войны, уточнив, что это группа стран, которая не хочет мира.