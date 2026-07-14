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В Польше пройдут учения коалиции желающих - РИА Новости, 14.07.2026
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10:32 14.07.2026
В Польше пройдут учения коалиции желающих

Туск: в Польше пройдут учения коалиции желающих

© REUTERS / Kacper PempelВоенные учения в Польше
Военные учения в Польше - РИА Новости, 1920, 14.07.2026
© REUTERS / Kacper Pempel
Военные учения в Польше. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Учения коалиции желающих пройдут в Польше осенью, в них примут участие британские и французские войска.
  • Польское командование отвечает за логистику и подготовку учений.
ВАРШАВА, 14 июл – РИА Новости. Учения "коалиции желающих" пройдут в Польше осенью, заявил журналистам премьер-министр республики Дональд Туск.
"Совместным решением "коалиции желающих" первые учения, в которых примут участие британские и французские войска, пройдут осенью этого года в Польше. Эти учения призваны подготовить всю коалицию к обеспечению безопасности в регионе", - сказал Туск.
Он уточнил, что учения будут носить международный характер. "В основном там будут французы и британцы, но Польша с самого начала в этом участвует, в частности, наше командование в Быдгощи отвечает за логистику и подготовку", - сказал премьер.
Участники так называемой "коалиции желающих" в понедельник собрались в Париже для обсуждения поддержки Киева. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Кремль будет внимательно следить за встречей "коалиции желающих", поскольку это страны, которые совершают враждебные действия в отношении РФ. Песков также назвал их коалицией подстрекателей войны, уточнив, что это группа стран, которая не хочет мира.
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