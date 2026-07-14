СМИ: экс-футболиста сборной Турции подозревают в избиении супруги

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Бывшего футболиста сборной Турции Нихата Кахведжи задержали по подозрению в избиении супруги.
- Проводится расследование.
АНКАРА, 14 июл - РИА Новости. Бывший футболист сборной Турции Нихат Кахведжи задержан по подозрению в избиении супруги, сообщает телеканал CNN Türk.
"Бывший футболист сборной Турции и спортивный комментатор Нихат Кахведжи был задержан после заявления о предполагаемом домашнем насилии", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в отношении него проводится расследование. Подробности инцидента официально не раскрываются.
Нихат Кахведжи - бывший нападающий сборной Турции. На клубном уровне выступал за турецкий "Бешикташ", а также испанские "Реал Сосьедад" и "Вильярреал". За национальную команду провел 69 матчей и забил 19 мячей, став одним из героев Евро-2008 после победного дубля в ворота сборной Чехии.
После завершения игровой карьеры работает футбольным экспертом и комментатором на турецком телевидении.