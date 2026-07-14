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СМИ: экс-футболиста сборной Турции подозревают в избиении супруги - РИА Новости Спорт, 14.07.2026
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Футбол
 
13:29 14.07.2026 (обновлено: 13:35 14.07.2026)
СМИ: экс-футболиста сборной Турции подозревают в избиении супруги

CNN Türk: экс-футболиста сборной Турции Кахведжи заподозрили в избиении супруги

© AP Photo / Ariel SchalitНихат Кахведжи
Нихат Кахведжи - РИА Новости, 1920, 14.07.2026
© AP Photo / Ariel Schalit
Нихат Кахведжи. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Бывшего футболиста сборной Турции Нихата Кахведжи задержали по подозрению в избиении супруги.
  • Проводится расследование.
АНКАРА, 14 июл - РИА Новости. Бывший футболист сборной Турции Нихат Кахведжи задержан по подозрению в избиении супруги, сообщает телеканал CNN Türk.
"Бывший футболист сборной Турции и спортивный комментатор Нихат Кахведжи был задержан после заявления о предполагаемом домашнем насилии", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в отношении него проводится расследование. Подробности инцидента официально не раскрываются.
Нихат Кахведжи - бывший нападающий сборной Турции. На клубном уровне выступал за турецкий "Бешикташ", а также испанские "Реал Сосьедад" и "Вильярреал". За национальную команду провел 69 матчей и забил 19 мячей, став одним из героев Евро-2008 после победного дубля в ворота сборной Чехии.
После завершения игровой карьеры работает футбольным экспертом и комментатором на турецком телевидении.
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