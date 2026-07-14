В Ленинградской области введут лимиты на бензин для чиновников

МОСКВА, 14 июл – РИА Новости. Лимиты на топливо введут для заправки автомобилей госслужащих в Ленинградской области, сообщил глава региона Александр Дрозденко.

Аналогичные рекомендации распространяются и на руководителей органов местного самоуправления. Губернатор также отметил, что для решения рабочих задач госслужащие могут использовать видеосвязь.