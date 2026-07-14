Кандидат в премьеры Молдавии может стать марионеткой, считает оппозиционер

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"Состав правительства покажет, может ли Тофан что-то решать в стране. Если состав изменится, то можно будет допустить, что у него есть рычаги влияния и желание изменить что-то в стране. Если останется прежняя команда, то Тофан будет марионеткой, продвигающей интересы правящей партии, которая не пытается бороться с коррупционными схемами и кумовством", - сказал Цырдя.