Кандидат в премьеры Молдавии может стать марионеткой, считает оппозиционер

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Василий Тофан, кандидат в премьер-министры Молдавии, может оказаться несамостоятельным и выполнять все желания правящей партии «Действие и солидарность», если не создаст свою команду в правительстве, считает депутат от оппозиционной партии социалистов Богдан Цырдя.
- 17 июля Василий Тофан представит новый состав правительства Молдавии.
- По мнению Цырди, если состав правительства изменится, то можно будет допустить, что у Тофана есть рычаги влияния и желание изменить что-то в стране, а если останется прежний состав, то Тофан будет продвигать интересы правящей партии.
КИШИНЕВ, 14 июн - РИА Новости. Кандидат в премьер-министры Молдавии Василий Тофан может оказаться несамостоятельным и выполнять все желания правящей партии "Действие и солидарность", если не создаст свою команду в правительстве, такое мнение выразил в беседе с РИА Новости депутат парламента от оппозиционной партии социалистов Богдан Цырдя.
Пост главы правительства Молдавии стал вакантным после того, как 3 июля премьер Александр Мунтяну подал в отставку. Глава республики Майя Санду по инициативе правящей партии "Действие и солидарность" (ПДС) выдвинула кандидатом в премьер-министры проживающего на Украине молдавского банкира Тофана. Оппозиция бойкотировала предложенные президентом консультации, объяснив это тем, что они носили формальный характер, а решение по кандидатуре уже было принято правящим большинством кулуарно. В пятницу, 17 июля, Тофан представит новый состав правительства.
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"Состав правительства покажет, может ли Тофан что-то решать в стране. Если состав изменится, то можно будет допустить, что у него есть рычаги влияния и желание изменить что-то в стране. Если останется прежняя команда, то Тофан будет марионеткой, продвигающей интересы правящей партии, которая не пытается бороться с коррупционными схемами и кумовством", - сказал Цырдя.
Он удивился, что ПДС не берет на себя ответственность за формирование правительства и вместо этого продвигает технократов. Цырдя утверждает, что Санду лишь имитировала переговоры по выбору кандидата в премьер-министры, чтобы показать внешним партнерам, что в республике все еще есть демократия.
Согласно конституции Молдавии, кандидат в премьер-министры обязан в течение 15 дней после своего назначения представить парламенту программу деятельности и персональный состав кабинета для получения вотума доверия.