СМИ раскрыли срок освоения крупного месторождения угля на Таймыре

МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Срок освоения одного из крупнейших в мире месторождений угля на Таймыре переносится на 2029 год, а инвестиции в проект превысят 58 миллиардов рублей, пишет газета Срок освоения одного из крупнейших в мире месторождений угля на Таймыре переносится на 2029 год, а инвестиции в проект превысят 58 миллиардов рублей, пишет газета "Ведомости" со ссылкой на распоряжение правительства.

"Объем инвестиций в проект компании "Северная звезда" по освоению Сырадасайского угольного месторождения на Таймыре и строительству морского порта "Енисей" составит 58,1 миллиарда рублей", - говорится в материале со ссылкой на распоряжение кабмина.

Отмечается, что в стратегии социально-экономического развития Сибирского федерального округа, утвержденной в октябре 2023 года, плановый объем вложений в проект составлял 33,8 миллиарда рублей. "Северная звезда" в 2020 году оценивала инвестиции в 45 миллиарда рублей. Таким образом, плановый объем вложений вырос на 29-72%, указывает издание.

"Из распоряжения правительства также следует, что срок реализации проекта переносится с 2025 на 2029 год", - добавляют "Ведомости".