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СМИ раскрыли срок освоения крупного месторождения угля на Таймыре - РИА Новости, 14.07.2026
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12:18 14.07.2026
СМИ раскрыли срок освоения крупного месторождения угля на Таймыре

Ведомости: освоение Сырадасайского угольного месторождения перенесли на 2029 год

© Фото : Правительство РоссииДом правительства РФ
Дом правительства РФ - РИА Новости, 1920, 14.07.2026
© Фото : Правительство России
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Срок освоения одного из крупнейших в мире месторождений угля на Таймыре переносится на 2029 год, а инвестиции в проект превысят 58 миллиардов рублей, пишет газета "Ведомости" со ссылкой на распоряжение правительства.
"Объем инвестиций в проект компании "Северная звезда" по освоению Сырадасайского угольного месторождения на Таймыре и строительству морского порта "Енисей" составит 58,1 миллиарда рублей", - говорится в материале со ссылкой на распоряжение кабмина.
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Отмечается, что в стратегии социально-экономического развития Сибирского федерального округа, утвержденной в октябре 2023 года, плановый объем вложений в проект составлял 33,8 миллиарда рублей. "Северная звезда" в 2020 году оценивала инвестиции в 45 миллиарда рублей. Таким образом, плановый объем вложений вырос на 29-72%, указывает издание.
"Из распоряжения правительства также следует, что срок реализации проекта переносится с 2025 на 2029 год", - добавляют "Ведомости".
Ресурсы Сырадасайского месторождения оцениваются в более чем 5 миллиардов тонн. Проект включает создание угольного разреза, морского угольного терминала и необходимой производственной и социальной инфраструктуры. Объем добычи будет составлять до 10 миллионов тонн угля в год.
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