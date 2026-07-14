Свириденко может отказаться от должности посла в США, считает депутат Рады

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Юлия Свириденко подала заявление об отставке с поста премьер-министра Украины.
- Депутат Верховной рады Ярослав Железняк сообщил, что Свириденко может отказаться от должности посла Украины в США.
- Владимир Зеленский заявил о намерении обновить состав кабмина, а на пост премьера с наибольшей вероятностью рассматривается глава «Нафтогаза Украины» Корецкий.
МОСКВА, 14 июл – РИА Новости. Юлия Свириденко, подавшая заявление об отставке с поста премьера Украины, может отказался от должности посла страны в США, сообщил депутат Верховной рады Ярослав Железняк.
Ранее Железняк сообщил, что парламент рассмотрит отставку Юлии Свириденко с поста премьера во вторник, а назначение нового главы правительства и министров – в четверг.
"Информация о том, что Свириденко может отказаться от должности посла в США соответствует действительности. Решение о ее увольнении с должности премьера было для нее неприятной новостью. Поэтому рассчитывает сегодня вечером проговорить… (с Зеленским – ред.) свое дальнейшее будущее", - написал Железняк в своем Telegram-канале.
В воскресенье Владимир Зеленский заявил о намерении обновить состав кабмина и сменить Свириденко на посту премьера страны. Позже Свириденко подтвердила свою отставку с должности премьера. Железняк в тот же день заявил, что премьером с наиболее высокой вероятностью станет глава "Нафтогаза Украины" Корецкий, а Свириденко может быть назначена послом в США.