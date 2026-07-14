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Минюст предложил выдавать электронные свидетельства о рождении и браке - РИА Новости, 14.07.2026
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17:25 14.07.2026
Минюст предложил выдавать электронные свидетельства о рождении и браке

Минюст России подготовил проект об электронных свидетельствах о рождении и браке

© РИА Новости / Алексей КуденкоСвидетельство о браке
Свидетельство о браке - РИА Новости, 1920, 14.07.2026
© РИА Новости / Алексей Куденко
Свидетельство о браке. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Министерство юстиции РФ подготовило законопроект, который позволит получать свидетельства о рождении ребенка и заключении брака в электронном виде.
  • Выписка из ЕГР ЗАГС будет выдаваться в электронном виде во всех случаях регистрации или совершения юридически значимого действия, а также на бумажном носителе по просьбе заявителя.
  • Бумажное свидетельство о рождении продолжат выдавать, так как оно является документом, удостоверяющим личность ребенка до 14 лет.
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Министерство юстиции РФ подготовило законопроект, который позволит получать в электронном виде, в том числе, свидетельства о рождении ребенка и заключении брака, сообщается на сайте ведомства.
Отмечается, что в настоящее время при регистрации акта гражданского состояния, например, рождения ребенка или заключения брака, заявителю выдаются бумажные гербовые свидетельства.
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"Законопроектом предлагается ввести возможность получения всех документов о регистрации актов гражданского состояния в электронной форме. Так, новым документом, подтверждающим регистрацию акта, будет являться выписка из ЕГР ЗАГС. Она будет выдаваться как в электронном виде во всех случаях регистрации или совершения иного юридически значимого действия, так и на бумажном носителе по просьбе заявителя", - говорится в сообщении.

В Минюсте объяснили, что такую электронную выписку можно будет предъявлять в российские организации и учреждения, не работающие в системе межведомственного электронного взаимодействия, а также в органы иностранных государств.
При этом бумажное свидетельство о рождении все равно продолжат выдавать, так как оно является документом, удостоверяющим личность ребенка до 14 лет.
"Законопроект призван обеспечить переход на реестровую модель предоставления услуг в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния. Такая модель значительно повысит удобство и комфорт граждан при получении услуг органов ЗАГС", - подчеркнули в министерстве.
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