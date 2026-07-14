Верховный суд запретил сыну продавать единственную квартиру своих родителей

Краткий пересказ от РИА ИИ Пожилые супруги из Челябинска подарили сыну квартиру и дом, а сын в обмен должен был передать им свою квартиру меньшей площадью.

Сын решил продать свою квартиру, в которой поселились родители, и суды первой, апелляционной и кассационной инстанций в удовлетворении иска пожилых супругов об отмене дарения отказали.

Верховный суд России отменил решения нижестоящих инстанций, указав на формальный подход к рассмотрению спора и на то, что сын ввел родителей в заблуждение относительно природы сделки.

МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Верховный суд России отменил решения нижестоящих судов и запретил мужчине продавать квартиру своих пожилых родителей, которые до этого ему подарили дом и квартиру большего размера, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.

Пожилые супруги из Челябинска подарили сыну квартиру и дом, купленные за счет собственных средств. Договор дарения был оформлен у нотариуса. При подписании документов родственники договорились, что сын в обмен передаст родителям свою квартиру меньшей площадью. Они были зарегистрированы в ней и постоянно проживают, другого жилья не имеют. Спустя четыре года сын решил продать квартиру, в которой поселились родители.

Супруги обратились в суд с требованием о признании договоров дарения недействительными. В заявлении они указали, что квартира сына является единственным жильем, средств на приобретение другой недвижимости у них нет. Суды первой, апелляционной и кассационной инстанций в удовлетворении иска отказали. Тогда они подали жалобу в Верховный суд России

"Коллегия по гражданским делам отменила решения нижестоящих инстанций, указав на формальный подход к рассмотрению спора", - сказали в суде.

Там отметили, что суды не учли, что условием дарения являлась передача родителям взамен подаренный недвижимости в собственность его квартиры.