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Верховный суд запретил сыну продавать единственную квартиру своих родителей - РИА Новости, 14.07.2026
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17:19 14.07.2026
Верховный суд запретил сыну продавать единственную квартиру своих родителей

Верховный суд запретил мужчине продавать единственную квартиру своих родителей

© РИА Новости / Руслан КривобокСуд
Суд - РИА Новости, 1920, 14.07.2026
© РИА Новости / Руслан Кривобок
Суд. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Пожилые супруги из Челябинска подарили сыну квартиру и дом, а сын в обмен должен был передать им свою квартиру меньшей площадью.
  • Сын решил продать свою квартиру, в которой поселились родители, и суды первой, апелляционной и кассационной инстанций в удовлетворении иска пожилых супругов об отмене дарения отказали.
  • Верховный суд России отменил решения нижестоящих инстанций, указав на формальный подход к рассмотрению спора и на то, что сын ввел родителей в заблуждение относительно природы сделки.
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Верховный суд России отменил решения нижестоящих судов и запретил мужчине продавать квартиру своих пожилых родителей, которые до этого ему подарили дом и квартиру большего размера, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
Пожилые супруги из Челябинска подарили сыну квартиру и дом, купленные за счет собственных средств. Договор дарения был оформлен у нотариуса. При подписании документов родственники договорились, что сын в обмен передаст родителям свою квартиру меньшей площадью. Они были зарегистрированы в ней и постоянно проживают, другого жилья не имеют. Спустя четыре года сын решил продать квартиру, в которой поселились родители.
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Супруги обратились в суд с требованием о признании договоров дарения недействительными. В заявлении они указали, что квартира сына является единственным жильем, средств на приобретение другой недвижимости у них нет. Суды первой, апелляционной и кассационной инстанций в удовлетворении иска отказали. Тогда они подали жалобу в Верховный суд России.
"Коллегия по гражданским делам отменила решения нижестоящих инстанций, указав на формальный подход к рассмотрению спора", - сказали в суде.
Там отметили, что суды не учли, что условием дарения являлась передача родителям взамен подаренный недвижимости в собственность его квартиры.
Верховный суд также указал, что нижестоящие инстанции проигнорировали тот факт, что сын фактически ввел родителей в заблуждение относительно природы сделки, в результате которой они лишились единственного жилья.
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ЖильеРоссияЧелябинск
 
 
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