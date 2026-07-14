Краткий пересказ от РИА ИИ
- Житель Ставрополья зарезал женщину из-за конфликта, возникшего из-за его внимания к ее дочери.
- Мужчина поджег дом, чтобы скрыть следы преступления, но был арестован после признания вины.
ПЯТИГОРСК, 14 июл – РИА Новости. Житель Ставрополья зарезал женщину, с которой поссорился из-за ее дочери, после чего поджег дом, чтобы скрыть следы, сообщило СУСК РФ по региону.
"По данным следствия, ночью 7 июля в селе Большая Джалга между 23-летним мужчиной и потерпевшей возник конфликт из-за его внимания к дочери женщины... Опасаясь привлечения к уголовной ответственности, обвиняемый облил легковоспламеняющейся жидкостью помещение летней кухни, после чего поджег его и скрылся... Ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство)", – говорится в сообщении.
По данным следствия, перед поджогом фигурант нанес женщине несколько ударов ножом, от которых она скончалась на месте. Тело обнаружил супруг, заметив задымление хозяйственной постройки.
Мужчина признал вину, решением суда он арестован.