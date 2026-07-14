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Житель Ставрополья зарезал женщину, с которой поссорился из-за ее дочери - РИА Новости, 14.07.2026
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15:37 14.07.2026
Житель Ставрополья зарезал женщину, с которой поссорился из-за ее дочери

СК: житель Ставрополья зарезал мать понравившейся ему девушки и поджег дом

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 14.07.2026
© РИА Новости / Максим Блинов
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Житель Ставрополья зарезал женщину из-за конфликта, возникшего из-за его внимания к ее дочери.
  • Мужчина поджег дом, чтобы скрыть следы преступления, но был арестован после признания вины.
ПЯТИГОРСК, 14 июл – РИА Новости. Житель Ставрополья зарезал женщину, с которой поссорился из-за ее дочери, после чего поджег дом, чтобы скрыть следы, сообщило СУСК РФ по региону.
"По данным следствия, ночью 7 июля в селе Большая Джалга между 23-летним мужчиной и потерпевшей возник конфликт из-за его внимания к дочери женщины... Опасаясь привлечения к уголовной ответственности, обвиняемый облил легковоспламеняющейся жидкостью помещение летней кухни, после чего поджег его и скрылся... Ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство)", – говорится в сообщении.
По данным следствия, перед поджогом фигурант нанес женщине несколько ударов ножом, от которых она скончалась на месте. Тело обнаружил супруг, заметив задымление хозяйственной постройки.
Мужчина признал вину, решением суда он арестован.
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