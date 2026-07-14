В Иране сообщили об американских ударах по провинции Хузестан

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Американские снаряды попали по городу Абадан и окрестностям Махшехра в Иране, сообщили местные власти.
ТЕГЕРАН, 14 июл - РИА Новости. США обстреляли провинцию Хузестан на юго-западе Ирана, сообщил заместитель губернатора по вопросам безопасности Валиолла Хаяти.
"Сегодня в 13.25 (12.55 мск) американские снаряды попали по городу Абадан... Также в 13.30 (13.00 мск) было попадание снарядов в окрестностях Махшехра, что привело к двум взрывам", - сказал Хаяти, его слова приводит агентство IRNA.
До этого иранские власти сообщали об ударах США по городу Бушер в южной части Ирана, обошлось без жертв.
Американские военные с 8 июля провели несколько серий атак на Иран. Центральное командование ВС США утверждало, что это было сделано якобы в ответ на действия Ирана против коммерческих судов, которые пересекали Ормузский пролив. Иранские военные ответили ударами по базам США в ряде стран Ближнего Востока.