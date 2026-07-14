Рейтинг@Mail.ru
В Иране сообщили об американских ударах по провинции Хузестан - РИА Новости, 14.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:42 14.07.2026 (обновлено: 15:06 14.07.2026)
В Иране сообщили об американских ударах по провинции Хузестан

Хаяти: американские снаряды попали по городу Абадан и окрестностям Махшехра

© AP Photo / Vahid SalemiДым на месте удара в Иране
Дым на месте удара в Иране - РИА Новости, 1920, 14.07.2026
© AP Photo / Vahid Salemi
Дым на месте удара в Иране. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Американские снаряды попали по городу Абадан и окрестностям Махшехра в Иране, сообщили местные власти.
ТЕГЕРАН, 14 июл - РИА Новости. США обстреляли провинцию Хузестан на юго-западе Ирана, сообщил заместитель губернатора по вопросам безопасности Валиолла Хаяти.
"Сегодня в 13.25 (12.55 мск) американские снаряды попали по городу Абадан... Также в 13.30 (13.00 мск) было попадание снарядов в окрестностях Махшехра, что привело к двум взрывам", - сказал Хаяти, его слова приводит агентство IRNA.
До этого иранские власти сообщали об ударах США по городу Бушер в южной части Ирана, обошлось без жертв.
Американские военные с 8 июля провели несколько серий атак на Иран. Центральное командование ВС США утверждало, что это было сделано якобы в ответ на действия Ирана против коммерческих судов, которые пересекали Ормузский пролив. Иранские военные ответили ударами по базам США в ряде стран Ближнего Востока.
Иранский флаг - РИА Новости, 1920, 14.07.2026
Новая геометрия глобальной власти: сила и дипломатия Ирана сработали
Вчера, 09:00
 
В миреСШАИранОрмузский проливВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала