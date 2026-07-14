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Боец рассказал, как оставил работу ради участия в СВО - РИА Новости, 14.07.2026
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22:58 14.07.2026 (обновлено: 22:59 14.07.2026)
Боец рассказал, как оставил работу ради участия в СВО

РИА Новости: дальнобойщик оставил работу ради участия в СВО вместе с 3 сыновьями

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 14.07.2026
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Российские военнослужащие. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Механик-водитель 110-й отдельной гвардейской бригады Аркадий Харанека подписал контракт с МО РФ, чтобы защищать страну.
  • Трое сыновей Харанеки — кадровые военные, они участвуют в специальной военной операции с первых дней ее проведения.
ДОНЕЦК, 14 июл — РИА Новости. Механик-водитель 110-й отдельной гвардейской бригады 51-й общевойсковой армии российской группировки войск "Центр" Аркадий Харанека рассказал РИА Новости, что оставил работу водителя-дальнобойщика и подписал контракт с МО РФ, чтобы защищать страну вместе со своими тремя сыновьями.
По словам бойца, трое его сыновей являются кадровыми военными и участвуют в специальной военной операции с первых дней ее проведения.
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"У меня тут три сына воюют, все кадровые военные и все здесь с первого дня СВО", — сказал Харанека.
Он отметил, что до подписания контракта много лет работал "на гражданке" водителем большегрузных автомобилей, выполняя междугородние перевозки.
"Я на гражданке всю жизнь на фурах работал, на межгороде. А теперь пришел контрактником, механиком-водителем", — сказал собеседник агентства.
По словам Харанеки, сейчас его подразделение выполняет задачи по защите дорог от атак украинских беспилотников.
"Встали с ребятами на защиту трассы от дронов. Беспилотник мимо нас не пройдет, это сто пудов", — добавил он.
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