Боец рассказал, как оставил работу ради участия в СВО

Краткий пересказ от РИА ИИ Механик-водитель 110-й отдельной гвардейской бригады Аркадий Харанека подписал контракт с МО РФ, чтобы защищать страну.

Трое сыновей Харанеки — кадровые военные, они участвуют в специальной военной операции с первых дней ее проведения.

ДОНЕЦК, 14 июл — РИА Новости. Механик-водитель 110-й отдельной гвардейской бригады 51-й общевойсковой армии российской группировки войск "Центр" Аркадий Харанека рассказал РИА Новости, что оставил работу водителя-дальнобойщика и подписал контракт с МО РФ, чтобы защищать страну вместе со своими тремя сыновьями.

По словам бойца, трое его сыновей являются кадровыми военными и участвуют в специальной военной операции с первых дней ее проведения.

« "У меня тут три сына воюют, все кадровые военные и все здесь с первого дня СВО", — сказал Харанека.

Он отметил, что до подписания контракта много лет работал "на гражданке" водителем большегрузных автомобилей, выполняя междугородние перевозки.

"Я на гражданке всю жизнь на фурах работал, на межгороде. А теперь пришел контрактником, механиком-водителем", — сказал собеседник агентства.

По словам Харанеки, сейчас его подразделение выполняет задачи по защите дорог от атак украинских беспилотников.