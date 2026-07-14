Российские ударные дроны поразили два сухогруза на переходе в порт "Одесса"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Два сухогруза поражены ударными беспилотниками на переходе из порта «Черноморск» в порт «Одесса».
- Вооруженные силы России продолжили нанесение ударов по портам Украины и судам, задействованным в интересах ВСУ.
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Ударными беспилотниками поражены два сухогруза на переходе из порта "Черноморск" в порт "Одесса", сообщили в Минобороны РФ.
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"Ударными беспилотными летательными аппаратами поражены два сухогруза на переходе из порта Черноморск Одесской области в порт "Одесса", - говорится в сообщении.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18