Cоюзники США разочарованы политикой Трампа по реформам Госдепа, пишут СМИ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Политика Дональда Трампа по реформам госдепартамента, включая сокращения карьерных дипломатов, вызывает разочарование среди союзников Вашингтона, пишет Financial Times.
- Администрация США оправдывает изменения необходимостью сокращения бюрократии, в то время как дипломаты видят в новом подходе ослабление авторитета Америки.
- Ник Бернс, проработавший в госдепе 31 год, назвал происходящие изменения самым разрушительным кризисом за всю 102-летнюю историю дипломатической службы США.
ВАШИНГТОН, 14 июл - РИА Новости. Политика президента США Дональда Трампа по реформам госдепартамента, в том числе масштабные сокращения карьерных дипломатов, вызывает разочарование среди союзников Вашингтона, пишет Financial Times.
"Дипломаты предупреждают о грубой политизации и сокращении рядов экспертов под лозунгом "Америка превыше всего", которая отметает региональный опыт. Все это время традиционные союзники США оплакивают утрату государственного департамента, игравшего решающую роль в повседневной глобальной дипломатии", - говорится в сообщении.
Действующая администрация оправдывает изменения в дипкорпусе необходимостью сокращения бюрократии и возвращения внешней политики на более реальные рельсы, в то время как дипломаты, попавшие под сокращения, видят в новом подходе "ослабление авторитета Америки".
"Мы наблюдаем самый разрушительный кризис за всю 102-летнюю историю дипломатической службы (США -ред.)", - сказал газете Ник Бернс, проработавший в госдепе 31 год и завершивший карьеру на посту посла в Китае.
В свою очередь Билл Бернс, занимавший пост посла США в РФ, а позднее возглавлявший Центральное разведывательное управление, отметил, что политика действующей администрации наносит даже больше вреда, чем политика маккартизма в 1950-ых, когда США лишились почти всех экспертов по Китаю из-за страха перед коммунизмом.
"Все очень плохо", - описал положение вещей бывший дипломат.
В июне профессиональная ассоциация американских внешнеполитических служащих AFSA сообщала, что только за 2025 год администрация Трампа сократила около двух тысяч дипломатов. При этом по данным телеканала NBC власти США начали тщательнее проверять дипломатов на политическую лояльность. Под пристальным вниманием оказываются их соцсети, а также пожертвования различным политическим силам, при этом объектами проверки становились не только сами служащие, но и члены их семей.