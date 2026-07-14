В Швеции заявили, что боятся Устюгова

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Шведский журналист Сванн заявил, что в Швеции российского лыжника Сергея Устюгова немного побаивались из-за его жесткого характера, но при этом уважали как спортсмена.
- Вяльбе сообщила, что Устюгов официально завершил профессиональную карьеру.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 июл - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. В Швеции российского лыжника Сергея Устюгова немного побаивались из-за его жесткого характера, но при этом уважали как спортсмена, который на пике формы был лучшим в мире, заявил РИА Новости шведский журналист Людвиг Сванн.
Ранее заместитель председателя Федерации лыжного спорта и сноуборда России Елена Вяльбе сообщила РИА Новости, что Устюгов официально завершил профессиональную карьеру.
"Думаю, в Швеции Устюгова немного побаиваются. Мы хорошо помним, как он сцепился с Маркусом Хельнером во время гонки "Тур де Ски" в 2017 году. По словам Хельнера, Устюгов тогда даже хотел подраться с ним, но Маркус не принял вызов. Устюгов был очень жестким, сильным лыжником, а на пике своей формы - лучшим в мире. В Швеции к нему относятся с огромным уважением", - сказал Сванн.
Устюгову 34 года, он является победителем Олимпийских игр 2022 года в эстафете. Также на счету россиянина две золотые, четыре серебряные и одна бронзовая медаль чемпионатов мира.