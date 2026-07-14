Арестованная Шурыгина похвалила питание в московском СИЗО

Краткий пересказ от РИА ИИ Диана Шурыгина (Шлянина) находится в карантинной камере СИЗО-6.

Шурыгина похвалила сбалансированное и вкусное питание в СИЗО.

По словам правозащитника, Шурыгина опровергла сообщения СМИ о том, что ее заставляют мыть полы, и рассказала, что они с сокамерницами убирают по очереди.

МОСКВА, 14 июл – РИА Новости. Арестованная за распространение порнографии Диана Шурыгина (Шлянина) похвалила питание в СИЗО-6, рассказал РИА Новости председатель ОНК Москвы Илья Высотский.

По его словам, девушка по-прежнему находится в карантинной камере, жалоб на условия содержания и отношение со стороны администрации изолятора у нее нет. При этом Шурыгина отметила, что питание в СИЗО сбалансированное, добавил правозащитник.

"Диана нам рассказала, что ее подруги заказали ей продукты, однако она ест то, что готовят в СИЗО. По ее словам, питание там сбалансированное и вкусное – помогает поддерживать фигуру", - сказал Высотский.

По его словам, в день посещения Шурыгина ела перловку и тушеную рыбу. Также, по словам правозащитника, девушка назвала выдумкой сообщения СМИ о том, что ее заставляют мыть полы.

"Мы распределились и по очереди убираемся, поддерживая чистоту", - привел слова девушки Высотский.

В конце мая суд отправил Шурыгину под домашний арест по делу о распространении порнографии, в начале июля суд изменил меру на заключение под стражу. В правоохранительных органах РИА Новости рассказали, что уголовное дело возбуждено после публикации интимных фотографий и видео в Telegram-канале под управлением Шурыгиной.