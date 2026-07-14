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Арестованная Шурыгина похвалила питание в московском СИЗО - РИА Новости, 14.07.2026
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22:30 14.07.2026
Арестованная Шурыгина похвалила питание в московском СИЗО

Арестованная Шурыгина назвала питание в московском СИЗО сбалансированным

© Фото : аккаунт Дианы Шурыгиной в ВКонтактеДиана Шурыгина
Диана Шурыгина - РИА Новости, 1920, 14.07.2026
© Фото : аккаунт Дианы Шурыгиной в ВКонтакте
Диана Шурыгина. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Диана Шурыгина (Шлянина) находится в карантинной камере СИЗО-6.
  • Шурыгина похвалила сбалансированное и вкусное питание в СИЗО.
  • По словам правозащитника, Шурыгина опровергла сообщения СМИ о том, что ее заставляют мыть полы, и рассказала, что они с сокамерницами убирают по очереди.
МОСКВА, 14 июл – РИА Новости. Арестованная за распространение порнографии Диана Шурыгина (Шлянина) похвалила питание в СИЗО-6, рассказал РИА Новости председатель ОНК Москвы Илья Высотский.
По его словам, девушка по-прежнему находится в карантинной камере, жалоб на условия содержания и отношение со стороны администрации изолятора у нее нет. При этом Шурыгина отметила, что питание в СИЗО сбалансированное, добавил правозащитник.
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"Диана нам рассказала, что ее подруги заказали ей продукты, однако она ест то, что готовят в СИЗО. По ее словам, питание там сбалансированное и вкусное – помогает поддерживать фигуру", - сказал Высотский.
По его словам, в день посещения Шурыгина ела перловку и тушеную рыбу. Также, по словам правозащитника, девушка назвала выдумкой сообщения СМИ о том, что ее заставляют мыть полы.
"Мы распределились и по очереди убираемся, поддерживая чистоту", - привел слова девушки Высотский.
В конце мая суд отправил Шурыгину под домашний арест по делу о распространении порнографии, в начале июля суд изменил меру на заключение под стражу. В правоохранительных органах РИА Новости рассказали, что уголовное дело возбуждено после публикации интимных фотографий и видео в Telegram-канале под управлением Шурыгиной.
По делу также проходят еще два фигуранта - модель Анастасия Овсянникова (известна как Настя Холод) и актер Людвиг Кричкер, они находятся под домашним арестом.
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