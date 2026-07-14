Суд продлил арест Шурыгиной, обвиняемой в распространении порнографии

Краткий пересказ от РИА ИИ Троицкий суд Москвы продлил арест Дианы Шурыгиной (Шляниной), обвиняемой в распространении порнографии, до 19 августа.

Уголовное дело против Шурыгиной возбуждено после публикации интимных фотографий и видео в Telegram-канале под ее управлением.

МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Троицкий суд Москвы продлил арест Дианы Шурыгиной (Шляниной), обвиняемой в распространении порнографии, до 19 августа, сообщили в пресс-службе судов Москвы.

Шурыгину отправили под домашний арест в мае, однако в начале июля по ходатайству следствия меру пресечения изменили на заключение под стражей.

"Троицкий районный суд города Москвы удовлетворил ходатайство следствия о продлении срока содержания под стражей до 19 августа 2026 года в отношении Шляниной Дианы Алексеевны", - говорится в сообщении