Рейтинг@Mail.ru
Суд продлил арест Шурыгиной, обвиняемой в распространении порнографии - РИА Новости, 14.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:40 14.07.2026 (обновлено: 20:49 14.07.2026)
Суд продлил арест Шурыгиной, обвиняемой в распространении порнографии

Суд оставил в СИЗО Шурыгину до 19 августа

© Фото : Суды общей юрисдикции города Москвы/MAXДиана Шурыгина в зале суда
Диана Шурыгина в зале суда - РИА Новости, 1920, 14.07.2026
© Фото : Суды общей юрисдикции города Москвы/MAX
Диана Шурыгина в зале суда. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Троицкий суд Москвы продлил арест Дианы Шурыгиной (Шляниной), обвиняемой в распространении порнографии, до 19 августа.
  • Уголовное дело против Шурыгиной возбуждено после публикации интимных фотографий и видео в Telegram-канале под ее управлением.
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Троицкий суд Москвы продлил арест Дианы Шурыгиной (Шляниной), обвиняемой в распространении порнографии, до 19 августа, сообщили в пресс-службе судов Москвы.
Шурыгину отправили под домашний арест в мае, однако в начале июля по ходатайству следствия меру пресечения изменили на заключение под стражей.
"Троицкий районный суд города Москвы удовлетворил ходатайство следствия о продлении срока содержания под стражей до 19 августа 2026 года в отношении Шляниной Дианы Алексеевны", - говорится в сообщении.
Шурыгину арестовали по делу о распространении порнографии, ей предъявлено обвинение. В правоохранительных органах РИА Новости рассказали, что уголовное дело возбуждено после публикации интимных фотографий и видео в Telegram-канале под управлением Шурыгиной.
Диана Шурыгина - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
Источник раскрыл подробности дела против Шурыгиной
17 июня, 10:40
 
ПроисшествияМоскваДиана Шурыгина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала