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Минпросвещения рассказало, как узнать правила зачисления в десятый класс - РИА Новости, 14.07.2026
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11:51 14.07.2026
Минпросвещения рассказало, как узнать правила зачисления в десятый класс

Родители могут на горячей линии узнать правила зачисления ребенка в 10-й класс

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкШкола
Школа - РИА Новости, 1920, 14.07.2026
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Законные представители девятиклассников могут обратиться в Минпросвещения России через горячую линию и общественную приемную на официальном сайте по вопросам зачисления ребенка в 10-й класс.
  • Школы могут проводить индивидуальный отбор или вступительные испытания для зачисления в случае реализации профильного обучения с углубленным изучением отдельных предметов.
  • Если в школе нет свободных мест, орган исполнительной власти субъекта или орган местного самоуправления обязан найти место в другой доступной школе.
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Законные представители девятиклассников могут обратиться по вопросам зачисления ребенка в 10-й класс в Минпросвещения России через горячую линию и общественную приемную на официальном сайте, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
"Доступ к полному среднему образованию должен быть открыт для всех выпускников 9-х классов без исключения. Законные представители учащихся всегда могут обратиться напрямую в Минпросвещения России через официальные каналы связи, включая горячую линию и общественную приемную на официальном сайте", - говорится в сообщении.
В министерстве отметили, что школы могут реализовывать профильное обучение с углубленным изучением отдельных предметов. В этом случае школа вправе проводить индивидуальный отбор или вступительные испытания для зачисления. Если ученик успешно прошел эти испытания, ему не может быть отказано в зачислении.
Уточняется, что если в школе, где ребенок окончил 9-й класс, нет свободных мест, орган исполнительной власти субъекта или орган местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования, обязаны найти для ребенка место в другой доступной школе.
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