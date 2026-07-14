Минпросвещения рассказало, как узнать правила зачисления в десятый класс

Краткий пересказ от РИА ИИ Законные представители девятиклассников могут обратиться в Минпросвещения России через горячую линию и общественную приемную на официальном сайте по вопросам зачисления ребенка в 10-й класс.

Школы могут проводить индивидуальный отбор или вступительные испытания для зачисления в случае реализации профильного обучения с углубленным изучением отдельных предметов.

Если в школе нет свободных мест, орган исполнительной власти субъекта или орган местного самоуправления обязан найти место в другой доступной школе.

МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Законные представители девятиклассников могут обратиться по вопросам зачисления ребенка в 10-й класс в Минпросвещения России через горячую линию и общественную приемную на официальном сайте, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.

"Доступ к полному среднему образованию должен быть открыт для всех выпускников 9-х классов без исключения. Законные представители учащихся всегда могут обратиться напрямую в Минпросвещения России через официальные каналы связи, включая горячую линию и общественную приемную на официальном сайте", - говорится в сообщении.

В министерстве отметили, что школы могут реализовывать профильное обучение с углубленным изучением отдельных предметов. В этом случае школа вправе проводить индивидуальный отбор или вступительные испытания для зачисления. Если ученик успешно прошел эти испытания, ему не может быть отказано в зачислении.