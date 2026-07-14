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Севастополь частично остался без энергоснабжения из-за атаки ВСУ - РИА Новости, 14.07.2026
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04:51 14.07.2026 (обновлено: 11:14 14.07.2026)
Севастополь частично остался без энергоснабжения из-за атаки ВСУ

Развожаев: часть Севастополя осталась без света из-за атаки ВСУ

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкВысоковольтные ЛЭП
Высоковольтные ЛЭП - РИА Новости, 1920, 14.07.2026
© РИА Новости / Илья Наймушин
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Часть Севастополя осталась без электроснабжения в результате атаки на энергетическую инфраструктуру.
  • Губернатор Михаил Развожаев призвал жителей экономить заряд телефонов и использовать гаджеты только для экстренной связи.
МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Севастополь частично остался без энергоснабжения в результате атаки на энергетическую инфраструктуру, сообщил в канале на платформе "Макс" губернатор Михаил Развожаев.
«
"В результате масштабной атаки врага на нашу энергетическую инфраструктуру часть города осталась без электроснабжения", — написал Развожаев.
На объектах введен особый режим, масштаб повреждений оценивается, се экстренные службы находятся в полной готовности.
Губернатор призвал жителей экономить заряд телефонов, использовать гаджеты только для экстренной связи, а также не перегружать сеть и сохранять спокойствие.
В ответ на атаки украинских боевиков на мирное население ВС России последовательно бьют по центрам принятия решений и командным пунктам, а также предприятиям, которые киевский режим использует совместно с натовскими специалистами, ответственными за поставки комплектующих, предоставление разведданных и целенаведение.
Российское вооружение при этом способно преодолевать системы ПВО и ПРО противника и может уничтожить любые цели как в Киеве, так и на всей украинской территории.
Как подчеркнул накануне Владимир Путин, ответы на удары по территории России будут зеркальными и в несколько раз мощнее.
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