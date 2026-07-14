Сертификаты по "Социальной ипотеке" выдали еще 34 педагогам Подмосковья

МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Сертификаты по программе "Социальная ипотека" получили еще 34 педагога Московской области в ходе второго вручения документов в этом году, сообщает пресс-служба министерства образования Подмосковья.

По данным пресс-службы, участниками программы могут стать учителя начальных классов, математики, русского языка и литературы, биологии, физики, химии, информатики и ИКТ, имеющие стаж педагогической работы на территории Российской Федерации не менее пяти лет. Молодые педагоги, работающие в образовательных организациях и имеющие стаж на территории Московской области не менее трех лет, могут претендовать на участие в данной программе независимо от специальности.