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Сертификаты по "Социальной ипотеке" выдали еще 34 педагогам Подмосковья - РИА Новости, 14.07.2026
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Новости Подмосковья
 
19:42 14.07.2026
Сертификаты по "Социальной ипотеке" выдали еще 34 педагогам Подмосковья

Сертификаты по "Социальной ипотеке" выдали еще 34 учителям Московской области

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Ключ, деньги и домик, сложенный из банковских карт - РИА Новости, 1920, 14.07.2026
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МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Сертификаты по программе "Социальная ипотека" получили еще 34 педагога Московской области в ходе второго вручения документов в этом году, сообщает пресс-служба министерства образования Подмосковья.
В 2026 году квота составляет 43 места для опытных учителей и 30 — для молодых специалистов. Первое вручение для учителей в текущем году состоялось 3 июля, когда сертификаты получили 37 педагогов из Московской области.
По данным пресс-службы, участниками программы могут стать учителя начальных классов, математики, русского языка и литературы, биологии, физики, химии, информатики и ИКТ, имеющие стаж педагогической работы на территории Российской Федерации не менее пяти лет. Молодые педагоги, работающие в образовательных организациях и имеющие стаж на территории Московской области не менее трех лет, могут претендовать на участие в данной программе независимо от специальности.
В дополнение к этой программе в Московской области реализуется ряд других мер поддержки для учителей.
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