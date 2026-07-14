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Сафронов напишет картину, посвященную встрече Путина и Трампа в Анкоридже - РИА Новости, 14.07.2026
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
22:57 14.07.2026
Сафронов напишет картину, посвященную встрече Путина и Трампа в Анкоридже

Сафронов напишет картину, посвященную встрече Трампа и Путина в Анкоридже

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкХудожник Никас Сафронов
Художник Никас Сафронов - РИА Новости, 1920, 14.07.2026
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Художник Никас Сафронов. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Художник Никас Сафронов планирует написать картину, посвященную встрече Путина и Трампа в Анкоридже.
  • У Сафронова уже есть представление о том, как будет выглядеть будущая картина.
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Народный художник РФ Никас Сафронов рассказал РИА Новости, что планирует написать картину, посвященную встрече президента России Владимира Путина и лидера США Дональда Трампа в Анкоридже.
"Да, конечно", - сказал он, отвечая на вопрос о том, может ли появиться среди его работ картина, посвященная встрече лидеров России и США на Аляске.
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По словам Сафронова, у него уже есть представление о том, как будет выглядеть будущая картина.
"В голове уже есть эскизы", - добавил он.
Летом 2025 года Путин и Трамп провели переговоры в Анкоридже, лидеры обсудили пути урегулирования украинского конфликта. Российский президент по итогам саммита заявил о возможности дойти до завершения конфликта на Украине и подчеркнул, что Россия заинтересована в том, чтобы урегулирование носило долгосрочный характер.
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КультураВ миреРоссияСШААляскаНикас СафроновВладимир ПутинДональд Трамп
 
 
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