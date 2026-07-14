Сафронов напишет картину, посвященную встрече Путина и Трампа в Анкоридже

Краткий пересказ от РИА ИИ Художник Никас Сафронов планирует написать картину, посвященную встрече Путина и Трампа в Анкоридже.

У Сафронова уже есть представление о том, как будет выглядеть будущая картина.

МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Народный художник РФ Никас Сафронов рассказал РИА Новости, что планирует написать картину, посвященную встрече президента России Владимира Путина и лидера США Дональда Трампа в Анкоридже.

"Да, конечно", - сказал он, отвечая на вопрос о том, может ли появиться среди его работ картина, посвященная встрече лидеров России США на Аляске.

По словам Сафронова, у него уже есть представление о том, как будет выглядеть будущая картина.

"В голове уже есть эскизы", - добавил он.