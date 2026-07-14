Сафронов напишет картину, посвященную встрече Путина и Трампа в Анкоридже

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Художник Никас Сафронов планирует написать картину, посвященную встрече Путина и Трампа в Анкоридже.
- У Сафронова уже есть представление о том, как будет выглядеть будущая картина.
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Народный художник РФ Никас Сафронов рассказал РИА Новости, что планирует написать картину, посвященную встрече президента России Владимира Путина и лидера США Дональда Трампа в Анкоридже.
По словам Сафронова, у него уже есть представление о том, как будет выглядеть будущая картина.
"В голове уже есть эскизы", - добавил он.
Летом 2025 года Путин и Трамп провели переговоры в Анкоридже, лидеры обсудили пути урегулирования украинского конфликта. Российский президент по итогам саммита заявил о возможности дойти до завершения конфликта на Украине и подчеркнул, что Россия заинтересована в том, чтобы урегулирование носило долгосрочный характер.