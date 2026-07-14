ВС России поразили в Киеве производство по сборке боевых частей для БПЛА

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Российские Вооруженные Силы поразили в Киеве одно из основных производств по сборке боевых частей для БПЛА и ракет.
- Предприятие «Киев-79» (ООО «УКР АРМО ТЕХ») также осуществляет обработку и хранение взрывчатых веществ и выполняет функции логистического центра для хранения и отгрузки военной продукции.
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Российские Вооруженные Силы в ходе группового удара поразили в Киеве одно из основных производств на Украине по сборке боевых частей для БПЛА и ракет, сообщили в Минобороны РФ.
Ранее ведомство сообщило о нанесении ударов по предприятиям военной промышленности в Киеве и портовой инфраструктуре в Одесской области, использовавшейся в военных целях.
"Поражены в городе Киев: ... промышленное предприятие Киев-79 (ООО "УКР АРМО ТЕХ") - одно из основных производств на Украине по сборке боевых частей для беспилотных летательных аппаратов и ракет различного типа", - говорится в сообщении.
Как уточнили в МО РФ, также предприятие осуществляет обработку и хранение взрывчатых веществ, используемых при производстве боеприпасов, выполняет функции логистического центра для хранения и отгрузки военной продукции, включая бронеавтомобили и беспилотников.