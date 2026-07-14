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ВС России поразили в Киеве производство по сборке боевых частей для БПЛА - РИА Новости, 14.07.2026
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09:36 14.07.2026
ВС России поразили в Киеве производство по сборке боевых частей для БПЛА

ВС России поразили предприятие по сборке боевых частей для БПЛА в Киеве

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 14.07.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российские Вооруженные Силы поразили в Киеве одно из основных производств по сборке боевых частей для БПЛА и ракет.
  • Предприятие «Киев-79» (ООО «УКР АРМО ТЕХ») также осуществляет обработку и хранение взрывчатых веществ и выполняет функции логистического центра для хранения и отгрузки военной продукции.
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Российские Вооруженные Силы в ходе группового удара поразили в Киеве одно из основных производств на Украине по сборке боевых частей для БПЛА и ракет, сообщили в Минобороны РФ.
Ранее ведомство сообщило о нанесении ударов по предприятиям военной промышленности в Киеве и портовой инфраструктуре в Одесской области, использовавшейся в военных целях.
"Поражены в городе Киев: ... промышленное предприятие Киев-79 (ООО "УКР АРМО ТЕХ") - одно из основных производств на Украине по сборке боевых частей для беспилотных летательных аппаратов и ракет различного типа", - говорится в сообщении.
Как уточнили в МО РФ, также предприятие осуществляет обработку и хранение взрывчатых веществ, используемых при производстве боеприпасов, выполняет функции логистического центра для хранения и отгрузки военной продукции, включая бронеавтомобили и беспилотников.
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