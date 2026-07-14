Постпредство России заявило об уклонении ЕС от расследования кибератак

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"Россия всегда придерживалась открытой позиции в отношении компьютерных инцидентов и демонстрировала готовность сотрудничать в их расследовании. Однако вынуждены констатировать, что Евросоюз, предпочитая тактику публичного предъявления необоснованных обвинений в адрес нашей страны, по-прежнему уклоняется от профессионального и конструктивного взаимодействия по данному вопросу", - говорится в комментарии.