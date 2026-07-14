Краткий пересказ от РИА ИИ
- Россия готова к профессиональному сотрудничеству с Евросоюзом по расследованию компьютерных инцидентов.
- ЕС предпочел публично предъявить Москве необоснованные обвинения вместо сотрудничества.
- Совет ЕС ввел крупнейший пакет санкций в рамках европейского режима киберограничений против ряда физических лиц и организаций из России.
БРЮССЕЛЬ, 14 июл - РИА Новости. Россия готова к профессиональному сотрудничеству с Евросоюзом по расследованию компьютерных инцидентов, однако ЕС вместо этого предпочитает публично предъявлять Москве необоснованные обвинения, заявило постпредство РФ при ЕС после принятия Евросоюзом санкций против связанных с Россией лиц и организаций за "кибердеятельность".
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"Россия всегда придерживалась открытой позиции в отношении компьютерных инцидентов и демонстрировала готовность сотрудничать в их расследовании. Однако вынуждены констатировать, что Евросоюз, предпочитая тактику публичного предъявления необоснованных обвинений в адрес нашей страны, по-прежнему уклоняется от профессионального и конструктивного взаимодействия по данному вопросу", - говорится в комментарии.
Накануне Совет ЕС ввел крупнейший пакет санкций в рамках европейского режима киберограничений, включив в санкционные списки ряд физических лиц и организаций, которые, по утверждению Брюсселя, причастны к вредоносной деятельности в киберпространстве. Российская сторона отвергает подобные обвинения как необоснованные.