В Швеции заявили, что МОК логично движется к возвращению России

С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 июл - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Все больше людей задаются вопросом, почему к России в мировом спорте применяются иные подходы, чем к другим государствам, вовлеченным в военные конфликты, и именно это может ускорить возвращение российских спортсменов, заявил РИА Новости шведский журналист Людвиг Сванн.

"Это (решение МОК) - важный и ожидаемый шаг. Мы постоянно движемся к полному возвращению российских спортсменов. МОК продвигает этот вопрос, а международным федерациям приходится следовать этому курсу, чтобы сохранять баланс в мировом спорте. Думаю, ситуацию также осложняет наличие других военных конфликтов в мире. Люди задаются вопросом: почему другие страны не наказывают так же, как Россию? И самым простым решением для мирового спорта становится отказ от наказания стран за обстоятельства, не связанные непосредственно со спортом", - сказал Сванн.