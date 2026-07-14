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В Швеции заявили, что МОК логично движется к возвращению России - РИА Новости Спорт, 14.07.2026
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17:05 14.07.2026 (обновлено: 17:29 14.07.2026)
В Швеции заявили, что МОК логично движется к возвращению России

Сванн: в мире столько войн, почему Россию наказывают иначе, чем другие страны

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкФлаг России
Флаг России - РИА Новости, 1920, 14.07.2026
© РИА Новости / Максим Блинов
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Шведский журналист Людвиг Сванн заявил, что к России в мировом спорте применяются иные подходы, чем к другим государствам, вовлеченным в военные конфликты, и это может ускорить возвращение российских спортсменов.
  • Международный олимпийский комитет восстановил членство Олимпийского комитета России и рекомендовал международным федерациям снять ограничения на участие российских спортсменов в соревнованиях.
  • По мнению Сванна, наличие других военных конфликтов в мире осложняет ситуацию и делает отказ от наказания стран за обстоятельства, не связанные непосредственно со спортом, наиболее простым решением для мирового спорта.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 июл - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Все больше людей задаются вопросом, почему к России в мировом спорте применяются иные подходы, чем к другим государствам, вовлеченным в военные конфликты, и именно это может ускорить возвращение российских спортсменов, заявил РИА Новости шведский журналист Людвиг Сванн.
Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) восстановил членство Олимпийского комитета России и рекомендовал международным федерациям снять ограничения на участие российских спортсменов в соревнованиях.
"Это (решение МОК) - важный и ожидаемый шаг. Мы постоянно движемся к полному возвращению российских спортсменов. МОК продвигает этот вопрос, а международным федерациям приходится следовать этому курсу, чтобы сохранять баланс в мировом спорте. Думаю, ситуацию также осложняет наличие других военных конфликтов в мире. Люди задаются вопросом: почему другие страны не наказывают так же, как Россию? И самым простым решением для мирового спорта становится отказ от наказания стран за обстоятельства, не связанные непосредственно со спортом", - сказал Сванн.
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