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Роскомнадзор прокомментировал сбои в работе GitHub, Google и Applе - РИА Новости, 14.07.2026
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12:09 14.07.2026 (обновлено: 12:14 14.07.2026)
Роскомнадзор прокомментировал сбои в работе GitHub, Google и Applе

Роскомнадзор заявил, что не ограничивает доступ к GitHub, Google и Applе

© Sputnik / Санат Имангалиев | Перейти в медиабанкРабота за ноутбуком
Работа за ноутбуком - РИА Новости, 1920, 14.07.2026
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Пользователи из России массово сообщали о плохой работе сайтов Google, Apple и GitHub.
  • Роскомнадзор заявил, что не ограничивает доступ к сервисам GitHub, Google и Apple.
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Роскомнадзор на фоне жалоб россиян заявил, что не ограничивает доступ к зарубежным сервисам GitHub, Google и Apple.
Ранее во вторник пользователи из России стали массово сообщать о плохой работе сайта Google - так, на пике насчитывалось 1,1 тысячи жалоб за час, свидетельствуют данные сервиса по отслеживанию жалоб в интернете Detector404. Кроме того, были недоступны сервисы Apple и GitHub. Так, при попытке входа на сайты они не открывались.
Позже сервисы с доменом .com вновь заработали в России.
"Роскомнадзор не ограничивает доступ к сервисам GitHub, Google и Apple", - сообщили в ведомстве.
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