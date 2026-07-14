Роскомнадзор прокомментировал сбои в работе GitHub, Google и Applе

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Пользователи из России массово сообщали о плохой работе сайтов Google, Apple и GitHub.
- Роскомнадзор заявил, что не ограничивает доступ к сервисам GitHub, Google и Apple.
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Роскомнадзор на фоне жалоб россиян заявил, что не ограничивает доступ к зарубежным сервисам GitHub, Google и Apple.
Ранее во вторник пользователи из России стали массово сообщать о плохой работе сайта Google - так, на пике насчитывалось 1,1 тысячи жалоб за час, свидетельствуют данные сервиса по отслеживанию жалоб в интернете Detector404. Кроме того, были недоступны сервисы Apple и GitHub. Так, при попытке входа на сайты они не открывались.
Позже сервисы с доменом .com вновь заработали в России.
"Роскомнадзор не ограничивает доступ к сервисам GitHub, Google и Apple", - сообщили в ведомстве.