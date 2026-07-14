В Петербурге задержали руферов, залезших на крышу Эрмитажа

С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 июл – РИА Новости. Росгвардейцы и сотрудники службы безопасности Государственного Эрмитажа задержали двоих руферов, которые залезли на крышу Зимнего дворца, сообщил региональный главк Росгвардии.

"Прибывшие на место сотрудники Росгвардии, несущие службу на постах в Эрмитаже, совместно со службой безопасности задержали обоих злоумышленников", – говорится в сообщении.

Отмечается, что одного из задержанных доставили в 78-й отдел полиции. Второго, в связи с жалобами на плохое самочувствие, направили в городскую больницу прибывшей на место скорой помощью.