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В Петербурге задержали руферов, залезших на крышу Эрмитажа - РИА Новости, 14.07.2026
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17:54 14.07.2026 (обновлено: 18:27 14.07.2026)
В Петербурге задержали руферов, залезших на крышу Эрмитажа

Росгвария задержала двоих руферов, залезших на крышу Эрмитажа

© Росгвардия. Санкт-Петербург и ЛО/MAXРуферы на крыше Зимнего дворца
Руферы на крыше Зимнего дворца - РИА Новости, 1920, 14.07.2026
© Росгвардия. Санкт-Петербург и ЛО/MAX
Руферы на крыше Зимнего дворца
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Росгвардейцы и сотрудники службы безопасности Государственного Эрмитажа задержали двоих руферов, забравшихся на крышу Зимнего дворца.
  • Одного из задержанных доставили в 78-й отдел полиции, а второго — из-за жалоб на плохое самочувствие — отправили в городскую больницу.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 июл – РИА Новости. Росгвардейцы и сотрудники службы безопасности Государственного Эрмитажа задержали двоих руферов, которые залезли на крышу Зимнего дворца, сообщил региональный главк Росгвардии.
Как отмечает ведомство в своем канале на платформе "Макс", ранним утром во вторник сотрудник службы безопасности музея сообщил в дежурную часть Росгвардии о проникновении нарушителей на крышу Зимнего дворца.
Охрана музея оперативно выставила дополнительные посты на возможных путях спуска руферов.
"Прибывшие на место сотрудники Росгвардии, несущие службу на постах в Эрмитаже, совместно со службой безопасности задержали обоих злоумышленников", – говорится в сообщении.
Отмечается, что одного из задержанных доставили в 78-й отдел полиции. Второго, в связи с жалобами на плохое самочувствие, направили в городскую больницу прибывшей на место скорой помощью.
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ПроисшествияСанкт-ПетербургФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Государственный Эрмитаж
 
 
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