В Петербурге задержали руферов, залезших на крышу Эрмитажа

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Росгвардейцы и сотрудники службы безопасности Государственного Эрмитажа задержали двоих руферов, забравшихся на крышу Зимнего дворца.
- Одного из задержанных доставили в 78-й отдел полиции, а второго — из-за жалоб на плохое самочувствие — отправили в городскую больницу.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 июл – РИА Новости. Росгвардейцы и сотрудники службы безопасности Государственного Эрмитажа задержали двоих руферов, которые залезли на крышу Зимнего дворца, сообщил региональный главк Росгвардии.
Как отмечает ведомство в своем канале на платформе "Макс", ранним утром во вторник сотрудник службы безопасности музея сообщил в дежурную часть Росгвардии о проникновении нарушителей на крышу Зимнего дворца.
Охрана музея оперативно выставила дополнительные посты на возможных путях спуска руферов.
"Прибывшие на место сотрудники Росгвардии, несущие службу на постах в Эрмитаже, совместно со службой безопасности задержали обоих злоумышленников", – говорится в сообщении.
Отмечается, что одного из задержанных доставили в 78-й отдел полиции. Второго, в связи с жалобами на плохое самочувствие, направили в городскую больницу прибывшей на место скорой помощью.