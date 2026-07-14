В Благовещенске ребенок выпал из окна детского сада

Краткий пересказ от РИА ИИ
- 14 июля ребенок 2019 года рождения выпал из окна второго этажа детского сада в Благовещенске.
- Прокуратура Благовещенска устанавливает обстоятельства случившегося и проверяет безопасность нахождения детей в детском саду.
- Возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, в отношении детей до шести лет.
БЛАГОВЕЩЕНСК, 14 июл – РИА Новости. Ребенок выпал из окна второго этажа детского сада в Благовещенске, прокуратура проводит проверку, сообщили в надзорном ведомстве Амурской области.
"Установлено, что инцидент произошел сегодня, 14 июля. Несовершеннолетний 2019 года рождения выпал из окна второго этажа дошкольного учреждения. Ребенок доставлен в медицинское учреждение областного центра", - говорится в сообщении.
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Прокуратура Благовещенска устанавливает все обстоятельства случившегося, в том числе причины и условия, способствовавшие происшествию, уточнили в ведомстве.
Кроме того, прокуратура проверит, насколько безопасно детям находиться в детском саду, как сотрудники выполняли свои обязанности и все ли сделали для защиты жизни и здоровья воспитанников.
"По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "б" ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, в отношении детей в возрасте до шести лет)", — сообщило в свою очередь СУСК РФ по Амурской области.
Следователи с участием криминалиста уже осмотрели место происшествия и устанавливают все обстоятельства произошедшего, добавили в ведомстве.