В Благовещенске ребенок выпал из окна детского сада

Краткий пересказ от РИА ИИ 14 июля ребенок 2019 года рождения выпал из окна второго этажа детского сада в Благовещенске.

Прокуратура Благовещенска устанавливает обстоятельства случившегося и проверяет безопасность нахождения детей в детском саду.

Возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, в отношении детей до шести лет.

БЛАГОВЕЩЕНСК, 14 июл – РИА Новости. Ребенок выпал из окна второго этажа детского сада в Благовещенске, прокуратура проводит проверку, сообщили в надзорном ведомстве Амурской области.

"Установлено, что инцидент произошел сегодня, 14 июля. Несовершеннолетний 2019 года рождения выпал из окна второго этажа дошкольного учреждения. Ребенок доставлен в медицинское учреждение областного центра", - говорится в сообщении.

Прокуратура Благовещенска устанавливает все обстоятельства случившегося, в том числе причины и условия, способствовавшие происшествию, уточнили в ведомстве.

Кроме того, прокуратура проверит, насколько безопасно детям находиться в детском саду, как сотрудники выполняли свои обязанности и все ли сделали для защиты жизни и здоровья воспитанников.

"По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "б" ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, в отношении детей в возрасте до шести лет)", — сообщило в свою очередь СУСК РФ по Амурской области.