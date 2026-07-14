ВСУ атаковали Энергодар

Краткий пересказ от РИА ИИ
- ВСУ нанесли множественные удары по городу Энергодар.
- Удары были нанесены по магазинам, территории пожарной и медсанчасти, при этом среди мирного населения пострадавших нет.
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл - РИА Новости. ВСУ нанесли множественные удары по городу Энергодар, атаковав магазины, территорию пожарной и медсанчасти, повреждения уточняются, сообщил глава города Максим Пухов.
"Очередная бессонная ночь и утро. Киевский режим наносил удары по всему подряд - по магазинам "Калина" и "Аврора", по недействующему банку, по территории пожарно-спасательной части и медсанчасти. Били по пищеблоку, по моргу, по медицинскому транспорту. Самое главное - среди мирного населения пострадавших нет", - написал Пухов в своем канале на платформе "Макс".
По его словам, повреждения уточняются.
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