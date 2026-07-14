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Прокуратура США обвинила трех россиян в киберпреступлениях - РИА Новости, 14.07.2026
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23:45 14.07.2026
Прокуратура США обвинила трех россиян в киберпреступлениях

Прокуратура в США предъявила обвинения в киберпреступлениях трем россиянам

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги России и США
Флаги России и США - РИА Новости, 1920, 14.07.2026
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Прокуратура США предъявила обвинения в киберпреступлениях трем гражданам России.
  • Обвиняемыми являются жители Санкт-Петербурга Александр Волосовик, Кирилл Затолокин, Юлия Панкова, а также компании Media Land и ML.Cloud.
  • Госдепартамент США объявил о вознаграждении в размере до 10 миллионов долларов за значимую информацию о сообщниках обвиняемых или об их деятельности.
ВАШИНГТОН, 14 июл - РИА Новости. Прокуратура в Соединенные Штатах предъявила обвинения в киберпреступлениях трем гражданам России.
"Прокуратура США по северному округу штата Огайо объявила о снятии грифа секретности с обвинительного заключения, в котором трем гражданам России предъявлены обвинения в причастности к вредоносной киберактивности, направленной против критической инфраструктуры США", - говорится в заявлении прокуратуры.
В списке обвиняемых значатся жители Санкт-Петербурга Александр Волосовик, Кирилл Затолокин, Юлия Панкова, а также компании Media Land и ML.Cloud. Им вменяется сговор с целью совершения и пособничество компьютерному мошенничеству, сговор с целью совершения мошенничества с использованием средств электронной связи, мошенничество с использованием средств электронной связи, а также сговор с целью отмывания денег.
"Программа госдепартамента США "Награды за правосудие" объявила сегодня о вознаграждении в размере до 10 миллионов долларов, а также о возможном переселении, за практически значимую информацию о связанных с иностранными правительствами сообщниках Панковой, Волосовика и Затолокина, об их вредоносной киберактивности либо об использовании иностранными правительствами компаний Media Land или ML.Cloud", - говорится в заявлении.
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