Прокуратура США обвинила трех россиян в киберпреступлениях

В списке обвиняемых значатся жители Санкт-Петербурга Александр Волосовик, Кирилл Затолокин, Юлия Панкова, а также компании Media Land и ML.Cloud. Им вменяется сговор с целью совершения и пособничество компьютерному мошенничеству, сговор с целью совершения мошенничества с использованием средств электронной связи, мошенничество с использованием средств электронной связи, а также сговор с целью отмывания денег.

"Программа госдепартамента США "Награды за правосудие" объявила сегодня о вознаграждении в размере до 10 миллионов долларов, а также о возможном переселении, за практически значимую информацию о связанных с иностранными правительствами сообщниках Панковой, Волосовика и Затолокина, об их вредоносной киберактивности либо об использовании иностранными правительствами компаний Media Land или ML.Cloud", - говорится в заявлении.