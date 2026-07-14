СМИ: правкомиссия поддержала защиту жилищных выплат военным от взыскания

Краткий пересказ от РИА ИИ Правительственная комиссия поддержала законопроект, запрещающий обращать взыскание на бюджетные выплаты, предназначенные для жилищного обеспечения определенных категорий граждан.

Проект предлагает распространить исполнительский иммунитет на членов семей получателей выплат и дополнить перечень доходов, которые не могут взыскиваться в рамках исполнительного производства.

В текущей версии проекта есть неопределенность в формулировке, которая не позволяет однозначно установить, сотрудники каких именно ведомств смогут воспользоваться исполнительским иммунитетом.

МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Правительственная комиссия поддержала законопроект, защищающий от взыскания жилищные выплаты военным, правоохранителям, чиновникам и судьям, сообщает газета " Правительственная комиссия поддержала законопроект, защищающий от взыскания жилищные выплаты военным, правоохранителям, чиновникам и судьям, сообщает газета " Ведомости " со ссылкой на источники.

"Правительственная комиссия по законопроектной деятельности поддержала законопроект, запрещающий обращать взыскание на бюджетные выплаты, предназначенные для жилищного обеспечения военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов, чиновников и судей", - пишет издание.

Отмечается, что правительство предлагает уточнить круг получателей защищенных выплат и распространить исполнительский иммунитет на членов их семей. Проект дополняет перечень доходов, которые не могут взыскиваться в рамках исполнительного производства. Речь идет о выплатах из федерального, региональных и местных бюджетов на приобретение или строительство жилья.

В кабмине предлагают защитить от взысканий саму выплату, но не проценты или иные доходы, полученные при распоряжении этими деньгами.

В правительстве предлагают изменить уже действующую редакцию пункта 6 части 1 статьи 101 закона "Об исполнительном производстве" (виды доходов, на которые не может быть обращено взыскание). На данный момент этот пункт запрещает обращение взыскания на выплаты, которые начисляются отдельным категориям граждан в соответствии с законами РФ