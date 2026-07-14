СМИ: правкомиссия поддержала защиту жилищных выплат военным от взыскания

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Правительственная комиссия поддержала законопроект, запрещающий обращать взыскание на бюджетные выплаты, предназначенные для жилищного обеспечения определенных категорий граждан.
- Проект предлагает распространить исполнительский иммунитет на членов семей получателей выплат и дополнить перечень доходов, которые не могут взыскиваться в рамках исполнительного производства.
- В текущей версии проекта есть неопределенность в формулировке, которая не позволяет однозначно установить, сотрудники каких именно ведомств смогут воспользоваться исполнительским иммунитетом.
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Правительственная комиссия поддержала законопроект, защищающий от взыскания жилищные выплаты военным, правоохранителям, чиновникам и судьям, сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на источники.
"Правительственная комиссия по законопроектной деятельности поддержала законопроект, запрещающий обращать взыскание на бюджетные выплаты, предназначенные для жилищного обеспечения военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов, чиновников и судей", - пишет издание.
Отмечается, что правительство предлагает уточнить круг получателей защищенных выплат и распространить исполнительский иммунитет на членов их семей. Проект дополняет перечень доходов, которые не могут взыскиваться в рамках исполнительного производства. Речь идет о выплатах из федерального, региональных и местных бюджетов на приобретение или строительство жилья.
В кабмине предлагают защитить от взысканий саму выплату, но не проценты или иные доходы, полученные при распоряжении этими деньгами.
В правительстве предлагают изменить уже действующую редакцию пункта 6 части 1 статьи 101 закона "Об исполнительном производстве" (виды доходов, на которые не может быть обращено взыскание). На данный момент этот пункт запрещает обращение взыскания на выплаты, которые начисляются отдельным категориям граждан в соответствии с законами РФ.
Подчеркивается, что в текущей версии проекта есть неопределенность: формулировка не позволяет однозначно установить, сотрудники каких именно ведомств смогут воспользоваться исполнительским иммунитетом.