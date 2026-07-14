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СМИ: правкомиссия поддержала защиту жилищных выплат военным от взыскания - РИА Новости, 14.07.2026
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02:04 14.07.2026 (обновлено: 05:37 14.07.2026)
СМИ: правкомиссия поддержала защиту жилищных выплат военным от взыскания

"Ведомости": правительство поддержало защиту жилищных выплат военным

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкКупюра номиналом 2000 рублей
Купюра номиналом 2000 рублей - РИА Новости, 1920, 14.07.2026
© РИА Новости / Илья Питалев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Правительственная комиссия поддержала законопроект, запрещающий обращать взыскание на бюджетные выплаты, предназначенные для жилищного обеспечения определенных категорий граждан.
  • Проект предлагает распространить исполнительский иммунитет на членов семей получателей выплат и дополнить перечень доходов, которые не могут взыскиваться в рамках исполнительного производства.
  • В текущей версии проекта есть неопределенность в формулировке, которая не позволяет однозначно установить, сотрудники каких именно ведомств смогут воспользоваться исполнительским иммунитетом.
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Правительственная комиссия поддержала законопроект, защищающий от взыскания жилищные выплаты военным, правоохранителям, чиновникам и судьям, сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на источники.
"Правительственная комиссия по законопроектной деятельности поддержала законопроект, запрещающий обращать взыскание на бюджетные выплаты, предназначенные для жилищного обеспечения военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов, чиновников и судей", - пишет издание.
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Отмечается, что правительство предлагает уточнить круг получателей защищенных выплат и распространить исполнительский иммунитет на членов их семей. Проект дополняет перечень доходов, которые не могут взыскиваться в рамках исполнительного производства. Речь идет о выплатах из федерального, региональных и местных бюджетов на приобретение или строительство жилья.
В кабмине предлагают защитить от взысканий саму выплату, но не проценты или иные доходы, полученные при распоряжении этими деньгами.
В правительстве предлагают изменить уже действующую редакцию пункта 6 части 1 статьи 101 закона "Об исполнительном производстве" (виды доходов, на которые не может быть обращено взыскание). На данный момент этот пункт запрещает обращение взыскания на выплаты, которые начисляются отдельным категориям граждан в соответствии с законами РФ.
Подчеркивается, что в текущей версии проекта есть неопределенность: формулировка не позволяет однозначно установить, сотрудники каких именно ведомств смогут воспользоваться исполнительским иммунитетом.
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