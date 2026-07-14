В Ленинградской области загорелось здание автосервиса

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Ленинградской области в здании автосервиса произошел пожар на площади 120 квадратных метров.
- Возгорание локализовано, погибших и пострадавших нет.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 июл – РИА Новости. Пожар произошел в здании автосервиса на площади 120 квадратных метров в Ленинградской области, в настоящее время возгорание локализовано, сообщает региональное ГУМЧС РФ.
Пожар произошел в производственно-складской зоне Соржа-Старая во Всеволожском районе.
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"Загорелось двухэтажное здание автосервиса. На месте работали 101-я, 154-я и 150-я пожарные части ГКУ "Леноблпожспас". Общая площадь возгорания составила 120 квадратных метров. Погибших и пострадавших нет", - говорится в сообщении.
По информации ведомства, в настоящее время пожар локализован.
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