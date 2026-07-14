Пожар в лесу под Парижем охватил почти две тысячи гектаров

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Пожар в лесном массиве Фонтенбло под Парижем охватил 1 920 гектаров.
- К борьбе с огнем привлечены 850 пожарных и несколько единиц спецавиации, около 900 человек эвакуированы.
ПАРИЖ, 14 июл – РИА Новости. Пожар в лесном массиве Фонтенбло под Парижем распространился почти на две тысячи гектаров, сообщил во вторник телеканал BFMTV со ссылкой на пожарную службу.
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"Пожарные объявили утром, что два действующих очага пожара в лесу Фонтенбло охватили в общей сложности 1 920 гектаров", - говорится в материале.
К борьбе с огнем были привлечены 850 пожарных, а также несколько единиц спецавиации, передает телеканал.
Глава МВД Франции Лоран Нуньес заявлял, что порядка 900 человек были эвакуированы в районе лесного массива Фонтенбло под Парижем из-за продолжающегося с 12 июля пожара.
Лесные пожары вспыхнули во Франции на фоне аномальной жары, охватившей страну. В конце июня метеослужба страны вводила из-за нее наивысший уровень погодной опасности в 72 из 96 департаментов. Это стало новым рекордом. Температура приблизилась к отметке в 40 градусов, а местами даже превысила ее.