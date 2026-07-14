Пожар в лесу под Парижем охватил почти две тысячи гектаров

К борьбе с огнем были привлечены 850 пожарных, а также несколько единиц спецавиации, передает телеканал.

Лесные пожары вспыхнули во Франции на фоне аномальной жары, охватившей страну. В конце июня метеослужба страны вводила из-за нее наивысший уровень погодной опасности в 72 из 96 департаментов. Это стало новым рекордом. Температура приблизилась к отметке в 40 градусов, а местами даже превысила ее.