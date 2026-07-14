Краткий пересказ от РИА ИИ
- МИД Нидерландов пригласил посла РФ в Гааге Владимира Тарабрина для беседы в связи с выдвинутыми ЕС обвинениями в адрес России в якобы кибератаках.
- В посольстве РФ в Гааге заявили, что политика военного и экономического давления стран ЕС не способна изменить позицию России по принципиальным вопросам обеспечения безопасности и суверенитета.
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Политика военного и экономического "давления" стран ЕС не способна изменить позицию России, заявили РИА Новости в посольстве РФ в Гааге.
По информации дипмиссии, во вторник МИД Нидерландов пригласил посла РФ в Гааге Владимира Тарабрина для беседы в связи с выдвинутыми ЕС обвинениями в адрес России в якобы кибератаках.
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"Политика военного и экономического и давления не способна изменить позицию России по принципиальным для нас вопросам обеспечения безопасности и суверенитета нашей Родины, а надуманные предлоги для очередного витка эскалации вызывают лишь сожаление", - сказали в посольстве.
МИД Германии вызвал посла России
13 июля, 12:45