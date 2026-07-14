Политика давления стран ЕС не изменит позицию России, заявили в посольстве

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"Политика военного и экономического и давления не способна изменить позицию России по принципиальным для нас вопросам обеспечения безопасности и суверенитета нашей Родины, а надуманные предлоги для очередного витка эскалации вызывают лишь сожаление", - сказали в посольстве.