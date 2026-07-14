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Политика давления стран ЕС не изменит позицию России, заявили в посольстве - РИА Новости, 14.07.2026
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18:15 14.07.2026
Политика давления стран ЕС не изменит позицию России, заявили в посольстве

РИА Новости: посольство в Гааге заявило, что давление ЕС не изменит позицию РФ

© РИА Новости / Алексей ВитвицкийВид на здание посольства России в Гааге
Вид на здание посольства России в Гааге - РИА Новости, 1920, 14.07.2026
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Вид на здание посольства России в Гааге. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • МИД Нидерландов пригласил посла РФ в Гааге Владимира Тарабрина для беседы в связи с выдвинутыми ЕС обвинениями в адрес России в якобы кибератаках.
  • В посольстве РФ в Гааге заявили, что политика военного и экономического давления стран ЕС не способна изменить позицию России по принципиальным вопросам обеспечения безопасности и суверенитета.
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Политика военного и экономического "давления" стран ЕС не способна изменить позицию России, заявили РИА Новости в посольстве РФ в Гааге.
По информации дипмиссии, во вторник МИД Нидерландов пригласил посла РФ в Гааге Владимира Тарабрина для беседы в связи с выдвинутыми ЕС обвинениями в адрес России в якобы кибератаках.
«
"Политика военного и экономического и давления не способна изменить позицию России по принципиальным для нас вопросам обеспечения безопасности и суверенитета нашей Родины, а надуманные предлоги для очередного витка эскалации вызывают лишь сожаление", - сказали в посольстве.
Министерство иностранных дел Германии в Берлине - РИА Новости, 1920, 13.07.2026
МИД Германии вызвал посла России
13 июля, 12:45
 
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