В Иваново установили всех участников танцев на проезжей части

БРЯНСК, 14 июл – РИА Новости. Полиция установила всех участников танцев на проезжей части в Иваново, данные переданы в следственные органы для принятия процессуального решения, сообщило региональное УМВД.

Десятого июля ведомство сообщало о публикации в интернете видео, на котором молодежь танцует на проезжей части. На опубликованных УМВД скриншотах ролика была видна группа молодых людей, часть из которых стоит по кругу среди автомобилей, а часть танцует внутри круга. В полиции предупредили, что организовали проверку по данному факту и устанавливают всех участников инцидента