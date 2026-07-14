Рейтинг@Mail.ru
В Иваново установили всех участников танцев на проезжей части - РИА Новости, 14.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:56 14.07.2026
В Иваново установили всех участников танцев на проезжей части

Полиция установила всех участников танцев на проезжей части в Иваново

© Кадр видео из соцсетейТанцы на проезжей части в Иваново
Танцы на проезжей части в Иваново - РИА Новости, 1920, 14.07.2026
© Кадр видео из соцсетей
Танцы на проезжей части в Иваново
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Полиция установила всех участников танцев на проезжей части в Иваново.
  • Данные участников переданы в следственные органы для принятия процессуального решения.
  • Инцидент произошел 14 июня на улице Красной Армии в Иваново.
БРЯНСК, 14 июл – РИА Новости. Полиция установила всех участников танцев на проезжей части в Иваново, данные переданы в следственные органы для принятия процессуального решения, сообщило региональное УМВД.
Десятого июля ведомство сообщало о публикации в интернете видео, на котором молодежь танцует на проезжей части. На опубликованных УМВД скриншотах ролика была видна группа молодых людей, часть из которых стоит по кругу среди автомобилей, а часть танцует внутри круга. В полиции предупредили, что организовали проверку по данному факту и устанавливают всех участников инцидента
"На сегодняшний день все участники инцидента сотрудниками полиции установлены и переданы в СУ СК России по Ивановской области для принятия процессуального решения. Сотрудниками Госавтоинспекции возбуждено административное расследование по статье 12.16 часть 4 "Несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги", - говорится в сообщении на странице ведомства в социальной сети "ВКонтакте".
Полицейские уточнили, что инцидент произошел еще 14 июня на улице Красной Армии в Иваново.
Руфер на шпиле высотки на Котельнической набережной - РИА Новости, 1920, 06.07.2026
Полиция ищет руфера, залезшего на высотку на Котельнической набережной
6 июля, 14:18
 
ПроисшествияИвановоРоссияИвановская областьСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала