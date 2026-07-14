В Иваново установили всех участников танцев на проезжей части

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Полиция установила всех участников танцев на проезжей части в Иваново.
- Данные участников переданы в следственные органы для принятия процессуального решения.
- Инцидент произошел 14 июня на улице Красной Армии в Иваново.
БРЯНСК, 14 июл – РИА Новости. Полиция установила всех участников танцев на проезжей части в Иваново, данные переданы в следственные органы для принятия процессуального решения, сообщило региональное УМВД.
Десятого июля ведомство сообщало о публикации в интернете видео, на котором молодежь танцует на проезжей части. На опубликованных УМВД скриншотах ролика была видна группа молодых людей, часть из которых стоит по кругу среди автомобилей, а часть танцует внутри круга. В полиции предупредили, что организовали проверку по данному факту и устанавливают всех участников инцидента
"На сегодняшний день все участники инцидента сотрудниками полиции установлены и переданы в СУ СК России по Ивановской области для принятия процессуального решения. Сотрудниками Госавтоинспекции возбуждено административное расследование по статье 12.16 часть 4 "Несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги", - говорится в сообщении на странице ведомства в социальной сети "ВКонтакте".
Полицейские уточнили, что инцидент произошел еще 14 июня на улице Красной Армии в Иваново.