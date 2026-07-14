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Подразделения "Центра" улучшили тактическое положение в зоне СВО - РИА Новости, 14.07.2026
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12:12 14.07.2026 (обновлено: 12:17 14.07.2026)
Подразделения "Центра" улучшили тактическое положение в зоне СВО

ВСУ потеряли более 330 военных в зоне действия "Центра"

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 14.07.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Подразделения группировки «Центр» улучшили тактическое положение.
  • ВСУ потеряли за сутки более 330 военнослужащих и технику в нескольких районах Донецкой Народной Республики.
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Подразделения группировки "Центр" улучшили тактическое положение, ВСУ потеряли за сутки более 330 военнослужащих, сообщило Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Центр" улучшили тактическое положение… Потери украинских вооруженных формирований составили более 330 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, три автомобиля, станция радиоэлектронной разведки и станция радиоэлектронной борьбы", - говорится в сообщении.
Как отмечается, нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Новониколаевка, Райское, Рубежное, Горняк, Красноярское, Светлое, Сергеевка, Марьевка и Золотой Колодезь Донецкой Народной Республики.
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