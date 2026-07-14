Подозреваемая в покушении на Ермолаева хотела заработать на покупку дома

Краткий пересказ от РИА ИИ Тело 39-летней гражданки Украины Анастасии Березовской, подозреваемой в покушении на Вадима Ермолаева в Монако, было найдено под Киевом 8 июня.

Офис генпрокурора Украины сообщил о задержании подозреваемых в убийстве — сотрудника ГУР Украины Владислава Реута и бывшего правоохранителя Виталия Жиковича.

Одним из мотивов участия Березовской в операции Реут и Жикович называют деньги — Березовская рассчитывала заработать на покупку дома на Украине.

МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Подозреваемые в убийстве Анастасии Березовской, покушавшейся на украинского бизнесмена Вадима Ермолаева в Монако, сообщили о ее планах заработать на дом на Украине, рассказало издание "Украинская правда" со ссылкой на близкие к следствию источники.

Тело 39-летней гражданки Украины Анастасии Березовской, подозреваемой в покушении на Ермолаева в Монако, было найдено под Киевом 8 июня. Офис генпрокурора Украины сообщил о задержании подозреваемых в убийстве - сотрудника ГУР Украины Владислава Реута и бывшего правоохранителя Виталия Жиковича. В четверг телеканал "Общественное" сообщил о том, что Реут арестован на два месяца. Позднее Жикович также был отправлен под стражу.

"Одним из мотивов ее участия в операции Реут и Жикович называют деньги - мол, Березовская рассчитывала заработать на покупку дома на Украине", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте издания.

Как сообщает "Украинская правда", показания обоих мужчин относительно ключевых эпизодов совпадают, что позволяет следователям постепенно воспроизводить хронологию событий. По информации издания, подозреваемые подтвердили, что Березовская несколько лет жила в Германии вместе с сыном в статусе беженца. Они рассказали следствию, что оплачивали ей поездки, проживание, аренду автомобилей и другие расходы.

Как сообщило во вторник издание "Украинская правда" со ссылкой на близкие к следствию источники, подозреваемые в убийстве Березовской заявили о ее причастности к нападению на блогера Анатолия Шария в Испании.