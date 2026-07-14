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ФСБ рассказала, какими БПЛА Киев планировал устроить теракт в Подмосковье - РИА Новости, 14.07.2026
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10:19 14.07.2026
ФСБ рассказала, какими БПЛА Киев планировал устроить теракт в Подмосковье

Киев планировал устроить теракт в Подмосковье дронами с 4 кг взрывчатки

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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • ФСБ сорвала планировавшуюся СБУ атаку FPV-дронами на стратегическое оборонное предприятие в Московской области.
  • БПЛА несли взрывчатку массой четыре килограмма.
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Дроны, которыми Киев хотел ударить по предприятию военно-промышленного комплекса в Подмосковье, несли взрывчатку массой четыре килограмма, сообщил на видео ЦОС ФСБ России ведущий специалист в области криминалистической взрывотехники спецслужбы.
Ранее ведомство сообщило о срыве задуманной Службой безопасности Украины (СБУ) удара FPV-дронами по стратегическому оборонному предприятию в Московской области. Была заранее получена разведывательная информация о доставке в Подмосковье 35 FPV-дронов, устойчивых к системам радиоэлектронной борьбы и оснащенных иностранной взрывчаткой.
"Масса заряда взрывчатого вещества была четыре килограмма. Заряд взрывчатого вещества представлял собой иностранное пластичное взрывчатое вещество С-4", - сказал эксперт.
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