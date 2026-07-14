ФСБ рассказала, какими БПЛА Киев планировал устроить теракт в Подмосковье

МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Дроны, которыми Киев хотел ударить по предприятию военно-промышленного комплекса в Подмосковье, несли взрывчатку массой четыре килограмма, сообщил на видео ЦОС ФСБ России ведущий специалист в области криминалистической взрывотехники спецслужбы.