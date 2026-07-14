В Подмосковье ликвидировали арендатора склада, где хранились FPV-дроны

Краткий пересказ от РИА ИИ
- ФСБ сообщила о срыве задуманного СБУ удара FPV-дронами по стратегическому оборонному предприятию в Московской области.
- Арендатор склада, где хранились FPV-дроны, при задержании оказал вооруженное сопротивление и был убит.
- Разведывательная информация позволила заранее получить данные о доставке в Подмосковье 35 FPV-дронов, устойчивых к системам радиоэлектронной борьбы и оснащенных иностранной взрывчаткой.
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Арендатор склада, где хранились FPV-дроны для сорванной попытки Киева ударить по подмосковному предприятию ВПК, при задержании оказал вооруженное сопротивление и был убит, сообщила ФСБ.
"Пособник-арендатор, осуществлявший приемку опасного груза и легендированное размещение строительных материалов, оказал вооруженное сопротивление при задержании и был ликвидирован ответным огнем", - говорится в сообщении.
По информации ФСБ, сорван задуманный Службой безопасности Украины (СБУ) удар FPV-дронами по стратегическому оборонному предприятию в Московской области. Была заранее получена разведывательная информация о доставке в Подмосковье 35 FPV-дронов, устойчивых к системам радиоэлектронной борьбы и оснащенных иностранной взрывчаткой. Беспилотники злоумышленники разместили в арендованном ангаре рядом с предприятием, по которому планировалось ударить.