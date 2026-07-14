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Поддубный рассказал о работе по увековечению памяти героев СВО - РИА Новости, 14.07.2026
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17:05 14.07.2026
Поддубный рассказал о работе по увековечению памяти героев СВО

Поддубный: памятники героям СВО должны стать частью городской среды

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 14.07.2026
© РИА Новости / Максим Блинов
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Евгений Поддубный считает, что памятники героям СВО должны быть частью городской среды и находиться рядом с ежедневными маршрутами жителей.
  • Развитие комфортной городской среды и создание благоустроенных общественных пространств останется одним из приоритетных направлений новой народной программы "Единой России".
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Памятники героям специальной военной операции должны стать частью городской среды и находиться рядом с ежедневными маршрутами жителей, считает Герой России Евгений Поддубный, который вошел в федеральную пятерку кандидатов от партии "Единая Россия" на выборы в Госдуму.
По инициативе "Единой России" в российских городах создают места памяти героев СВО. Поддубный вместе с секретарем генсовета "Единой России" Владимиром Якушевым и губернатором Ставропольского края Владимиром Владимировым осмотрели подобный сквер в Ставрополе.
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"За довольно канцелярской формулировкой - увековечение памяти Героев - стоит очень важный общественный процесс и очень важная душевная память, поэтому памятные объекты должны быть частью городской среды и находиться рядом с людьми, в местах, где проходят их ежедневные маршруты", - приводятся слова Поддубного на сайте партии.
Он отметил, что личное мужество уже стало в России социальной нормой, а ежедневный массовый героизм не удивляет. "Конечно, надо соответствовать этому времени во всем. Поэтому мы не можем позволить, чтобы Герои, которые являются ориентирами для жителей нашей страны и, в первую очередь, для детей, существовали только, например, в телевизоре. Мы должны сделать так, чтобы время героев было отражено везде", - подчеркнул Поддубный.
Якушев поддержал системный подход и добавил, что современные микрорайоны нужно строить с учетом запросов жителей и создавать в них благоустроенные общественные пространства, спортивные объекты и места для отдыха. Развитие комфортной городской среды останется одним из приоритетных направлений новой народной программы партии, уточнил он.
"Программа благоустройства территории тоже будет основной, знаковой. И вот это все мы будем продолжать, потому что это сегодня современно, это необходимо, и это, самое главное, один из основных запросов наших граждан", - заключил Якушев.
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