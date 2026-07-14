В Кремле прокомментировали новые европейские санкции против России

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Москва считает новые европейские санкции против России незаконными.
- Великобритания ввела санкции против 23 россиян.
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Москва считает новые европейские санкции против России незаконными, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Великобритания в понедельник ввела санкции против 23 россиян, в том числе за якобы нежелательную кибердеятельность.
"Что касается санкций, то мы считаем традиционно их тоже незаконными", - сказал Песков журналистам.