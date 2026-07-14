Переговоры Ливана и Израиля возобновились

Посольство США в Риме, где состоятся переговоры между Израилем и Ливаном

Посольство США в Риме, где состоятся переговоры между Израилем и Ливаном

© AP Photo / Alessandra Tarantino Посольство США в Риме, где состоятся переговоры между Израилем и Ливаном

Краткий пересказ от РИА ИИ Переговоры Израиля и Ливана начались в посольстве США в Риме.

Делегации заехали на территорию дипмиссии в составе более десятка автомобилей с итальянскими номерами, переговоры пройдут в закрытом режиме.

РИМ, 14 июл - РИА Новости. Переговоры Израиля и Ливана начались в посольстве США в Риме, передает корреспондент РИА Новости.

На территорию дипмиссии отдельно заехали две делегации в составе более десятка автомобилей. Их сопровождали полицейские на мотоциклах и машинах

Внимание на себя обратило отсутствие на автомобилей дипломатических номеров: на всех машинах были итальянские знаки.

Переговоры пройдут в закрытом режиме и, как ожидается, продолжатся в среду.