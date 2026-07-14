Переговоры Ливана и Израиля возобновились

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Переговоры Израиля и Ливана начались в посольстве США в Риме.
- Делегации заехали на территорию дипмиссии в составе более десятка автомобилей с итальянскими номерами, переговоры пройдут в закрытом режиме.
РИМ, 14 июл - РИА Новости. Переговоры Израиля и Ливана начались в посольстве США в Риме, передает корреспондент РИА Новости.
На территорию дипмиссии отдельно заехали две делегации в составе более десятка автомобилей. Их сопровождали полицейские на мотоциклах и машинах
Внимание на себя обратило отсутствие на автомобилей дипломатических номеров: на всех машинах были итальянские знаки.
Переговоры пройдут в закрытом режиме и, как ожидается, продолжатся в среду.
Представители Ливана и Израиля в конце июня подписали в Вашингтоне рамочное соглашение при посредничестве США об урегулировании конфликта. Оно среди прочего предусматривает сохранение за Израилем зоны безопасности на юге Ливана . При этом израильская боевая авиация совершает маневры над разными частями Ливана , в том числе над восточными, центральными и южными районами страны.