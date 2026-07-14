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Переговоры Ливана и Израиля возобновились - РИА Новости, 14.07.2026
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13:34 14.07.2026
Переговоры Ливана и Израиля возобновились

Переговоры Ливана и Израиля начались в Риме

© AP Photo / Alessandra TarantinoПосольство США в Риме, где состоятся переговоры между Израилем и Ливаном
Посольство США в Риме, где состоятся переговоры между Израилем и Ливаном - РИА Новости, 1920, 14.07.2026
© AP Photo / Alessandra Tarantino
Посольство США в Риме, где состоятся переговоры между Израилем и Ливаном
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Переговоры Израиля и Ливана начались в посольстве США в Риме.
  • Делегации заехали на территорию дипмиссии в составе более десятка автомобилей с итальянскими номерами, переговоры пройдут в закрытом режиме.
РИМ, 14 июл - РИА Новости. Переговоры Израиля и Ливана начались в посольстве США в Риме, передает корреспондент РИА Новости.
На территорию дипмиссии отдельно заехали две делегации в составе более десятка автомобилей. Их сопровождали полицейские на мотоциклах и машинах
Внимание на себя обратило отсутствие на автомобилей дипломатических номеров: на всех машинах были итальянские знаки.
Переговоры пройдут в закрытом режиме и, как ожидается, продолжатся в среду.
Представители Ливана и Израиля в конце июня подписали в Вашингтоне рамочное соглашение при посредничестве США об урегулировании конфликта. Оно среди прочего предусматривает сохранение за Израилем зоны безопасности на юге Ливана . При этом израильская боевая авиация совершает маневры над разными частями Ливана , в том числе над восточными, центральными и южными районами страны.
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