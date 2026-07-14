Овчинский: в Москве откроется зона отдыха к 70-летию Дня строителя

МОСКВА, 14 июл – РИА Новости. Тематическая зона отдыха "Стройлаунж" к 70-летию Дня строителя будет работать с 18 июля по 14 августа на территории пространства "Хлебозавод", сообщил министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.

В сообщении отмечается, что для гостей обустроят зоны, где можно будет поиграть в настольный теннис, места для отдыха, фотозону и творческую площадку. Здесь дети смогут совместно создать общую раскраску. По выходным для посетителей организуют кинопоказы под открытым небом и мастер-классы.

"Сегодня градостроительство – это не только стройплощадки, но и современные технологии, которые делают город удобнее для жизни. Нам важно рассказывать об этом просто и понятно, чтобы это было интересно и взрослым, и детям. "Стройлаунж" как раз поможет познакомиться с профессией строителя в легком и доступном формате", - приводит слова Овчинского пресс-служба департамента градостроительной политики.

Он добавил, что на площадке можно будет отдохнуть, а также узнать, как создается современная среда города.

Зона отдыха будет работать каждый день до 14 августа. Тут можно воспользоваться зарядными станциями для мобильных устройств. Кроме того, на площадке планируют раздавать мороженое и попкорн, указывается в пресс-релизе.