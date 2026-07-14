Рейтинг@Mail.ru
Овчинский: в Москве откроется зона отдыха к 70-летию Дня строителя - РИА Новости, 14.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:10 14.07.2026 (обновлено: 10:19 14.07.2026)
Овчинский: в Москве откроется зона отдыха к 70-летию Дня строителя

Овчинский: на "Хлебозаводе" откроется зона отдыха к 70-летию Дня строителя

© Фото : Пресс-служба департамента градостроительной политики МосквыТематическая зона отдыха "Стройлаунж" а территории пространства "Хлебозавод"
Тематическая зона отдыха Стройлаунж а территории пространства Хлебозавод - РИА Новости, 1920, 14.07.2026
© Фото : Пресс-служба департамента градостроительной политики Москвы
Тематическая зона отдыха "Стройлаунж" а территории пространства "Хлебозавод"
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
МОСКВА, 14 июл – РИА Новости. Тематическая зона отдыха "Стройлаунж" к 70-летию Дня строителя будет работать с 18 июля по 14 августа на территории пространства "Хлебозавод", сообщил министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.
В сообщении отмечается, что для гостей обустроят зоны, где можно будет поиграть в настольный теннис, места для отдыха, фотозону и творческую площадку. Здесь дети смогут совместно создать общую раскраску. По выходным для посетителей организуют кинопоказы под открытым небом и мастер-классы.
"Сегодня градостроительство – это не только стройплощадки, но и современные технологии, которые делают город удобнее для жизни. Нам важно рассказывать об этом просто и понятно, чтобы это было интересно и взрослым, и детям. "Стройлаунж" как раз поможет познакомиться с профессией строителя в легком и доступном формате", - приводит слова Овчинского пресс-служба департамента градостроительной политики.
Он добавил, что на площадке можно будет отдохнуть, а также узнать, как создается современная среда города.
Зона отдыха будет работать каждый день до 14 августа. Тут можно воспользоваться зарядными станциями для мобильных устройств. Кроме того, на площадке планируют раздавать мороженое и попкорн, указывается в пресс-релизе.
Москвичи при помощи интерактивных форматов смогут больше узнать о профессиях, которые стоят за развитием города, а также о столичных программах. Среди них и программа реновации, и многие другие.
 
Владислав ОвчинскийМоскваГрадостроительный комплекс МосквыДепартамент градостроительной политики г. Москвы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала