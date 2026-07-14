Министры на Украине узнали об отставке правительства из поста Зеленского

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Большинство министров на Украине узнали о необходимости отставки кабмина из поста Владимира Зеленского.
- Парламент рассмотрит отставку Юлии Свириденко с поста премьера во вторник, а назначение нового главы правительства и министров — в четверг.
- Существует вероятность, что после отставки с поста премьера Свириденко может занять кресло главы офиса Зеленского, а Кирилл Буданов может быть назначен министром обороны.
МОСКВА, 14 июл – РИА Новости. Большинство министров на Украине узнали о необходимости отставки кабмина из поста Владимира Зеленского и до сих пор не знают, сохранят ли свои кресла в новом правительстве, заявила депутат Рады Ольга Василевская-Смаглюк.
Ранее депутат Рады Ярослав Железняк сообщил, что парламент рассмотрит отставку Юлии Свириденко с поста премьера во вторник, а назначение нового главы правительства и министров – в четверг.
"Абсолютное большинство министров узнали о необходимости отставки правительства из поста... (Зеленского – ред.) Даже сейчас, перед увольнением, никто не знает, перейдет ли работать в следующее правительство или нет", - написала Василевская-Смаглюк.
Также по ее словам, есть вероятность, что после отставки с поста премьера Свириденко может занять кресло главы офиса Зеленского вместо Кирилла Буданова (внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов), которого могут назначить министром обороны.
Ранее во вторник Василевская-Смаглюк сообщила, что глава МВД Украины Игорь Клименко может сменить Михаила Федорова на посту министра обороны Украины.
В воскресенье Владимир Зеленский заявил о намерении обновить состав кабмина и сменить Свириденко на посту премьера. Позже Свириденко подтвердила свою отставку с должности премьера. Железняк в тот же день заявил, что премьером с наиболее высокой вероятностью станет глава "Нафтогаза Украины" Корецкий.