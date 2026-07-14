Министры на Украине узнали об отставке правительства из поста Зеленского

Краткий пересказ от РИА ИИ Большинство министров на Украине узнали о необходимости отставки кабмина из поста Владимира Зеленского.

Парламент рассмотрит отставку Юлии Свириденко с поста премьера во вторник, а назначение нового главы правительства и министров — в четверг.

Существует вероятность, что после отставки с поста премьера Свириденко может занять кресло главы офиса Зеленского, а Кирилл Буданов может быть назначен министром обороны.

МОСКВА, 14 июл – РИА Новости. Большинство министров на Украине узнали о необходимости отставки кабмина из поста Владимира Зеленского и до сих пор не знают, сохранят ли свои кресла в новом правительстве, заявила депутат Рады Ольга Василевская-Смаглюк.

Ранее депутат Рады Ярослав Железняк сообщил, что парламент рассмотрит отставку Юлии Свириденко с поста премьера во вторник, а назначение нового главы правительства и министров – в четверг.

"Абсолютное большинство министров узнали о необходимости отставки правительства из поста... ( Зеленского – ред.) Даже сейчас, перед увольнением, никто не знает, перейдет ли работать в следующее правительство или нет", - написала Василевская-Смаглюк.

Также по ее словам, есть вероятность, что после отставки с поста премьера Свириденко может занять кресло главы офиса Зеленского вместо Кирилла Буданова (внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов), которого могут назначить министром обороны.

Ранее во вторник Василевская-Смаглюк сообщила, что глава МВД Украины Игорь Клименко может сменить Михаила Федорова на посту министра обороны Украины.