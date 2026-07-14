В Брянской области объявили ракетную опасность

Краткий пересказ от РИА ИИ
- На территории Брянской области объявлена ракетная опасность.
- Врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук рекомендовал жителям оставаться дома или искать ближайшее укрытие.
БРЯНСК, 14 июл - РИА Новости. Ракетная опасность объявлена на территории Брянской области, сообщил врио губернатора региона Егор Ковальчук.
"Ракетная опасность! На территории Брянской области 14.07.2026! Запущена система оповещения. По возможности оставайтесь дома! Укройтесь в помещении без окон с капитальными стенами! Не подходите к окнам!" - написал Ковальчук в своем Telegram-канале.
Тем, кто находится на улице или в автотранспорте, Ковальчук рекомендовал направиться в ближайшее укрытие или иное безопасное место.