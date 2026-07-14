Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Одессе прогремели взрывы на фоне воздушной тревоги.
- По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в части Одесской области звучит сигнал воздушной тревоги.
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Взрывы снова прогремели в Одессе на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное".
Ранее телеканал уже сообщал о взрывах в городе.
"В Одессе прозвучали взрывы", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного".
По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в части Одесской области звучит сигнал воздушной тревоги.
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