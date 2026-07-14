В Одессе прогремели взрывы

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Во вторник в Одессе на юге Украины прогремели взрывы.
- В Одесской области звучала воздушная тревога.
МОСКВА, 14 июл – РИА Новости. Взрывы прогремели во вторник в Одессе на юге Украины на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное".
"В Одессе были слышны взрывы", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.
Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Одесской области звучит воздушная тревога.
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