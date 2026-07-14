Из-под завалов на месте обрушения подъезда в ЛНР извлекли три тела

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Поисково-спасательная операция на месте обрушения подъезда жилого дома в Краснодоне ЛНР завершена.
- Из-под завалов извлечены тела трех погибших, также спасена женщина, она госпитализирована с травмами.
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Поисково-спасательная операция на месте обрушения подъезда жилого дома, где произошел взрыв газа в Краснодоне в ЛНР, завершена, из-под завалов извлечены тела трех погибших, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
«
"Поисково-спасательные работы на месте обрушения подъезда жилого дома в Краснодоне завершены. По итогам проведенных работ из-под завалов были извлечены тела трех погибших - мужчины и двух женщин", - говорится в сообщении.
Ранее ГУМЧС России по региону сообщило о взрыве бытового газа в двухэтажном жилом доме в Краснодоне. СК возбудил уголовное дело по статье о халатности, повлекшей по неосторожности смерть человека.
Беспилотник ВСУ атаковал жилой район Кременной в ЛНР
13 июля, 21:20