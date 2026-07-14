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Из-под завалов на месте обрушения подъезда в ЛНР извлекли три тела - РИА Новости, 14.07.2026
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11:56 14.07.2026 (обновлено: 12:38 14.07.2026)
Из-под завалов на месте обрушения подъезда в ЛНР извлекли три тела

Из-под завалов на месте обрушения подъезда в Краснодоне в ЛНР извлекли три тела

© ГУ МЧС России по ЛНР/MAXПоисково‑спасательные работы на месте обрушения в Краснодоне. 14 июля 2026
Поисково‑спасательные работы на месте обрушения в Краснодоне. 14 июля 2026 - РИА Новости, 1920, 14.07.2026
© ГУ МЧС России по ЛНР/MAX
Поисково‑спасательные работы на месте обрушения в Краснодоне. 14 июля 2026
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Поисково-спасательная операция на месте обрушения подъезда жилого дома в Краснодоне ЛНР завершена.
  • Из-под завалов извлечены тела трех погибших, также спасена женщина, она госпитализирована с травмами.
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Поисково-спасательная операция на месте обрушения подъезда жилого дома, где произошел взрыв газа в Краснодоне в ЛНР, завершена, из-под завалов извлечены тела трех погибших, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
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"Поисково-спасательные работы на месте обрушения подъезда жилого дома в Краснодоне завершены. По итогам проведенных работ из-под завалов были извлечены тела трех погибших - мужчины и двух женщин", - говорится в сообщении.
Отмечается, что силами сотрудников МЧС спасена женщина, она госпитализирована в медучреждение с травмами. На месте происшествия работали 21 сотрудник и четыре единицы техники МЧС РФ.
Ранее ГУМЧС России по региону сообщило о взрыве бытового газа в двухэтажном жилом доме в Краснодоне. СК возбудил уголовное дело по статье о халатности, повлекшей по неосторожности смерть человека.
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