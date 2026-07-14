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В Новосибирске укрепляют стенки котлована после провала грунта - РИА Новости, 14.07.2026
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17:14 14.07.2026
В Новосибирске укрепляют стенки котлована после провала грунта

Власти Новосибирска укрепляют стенки котлована после провала грунта

© Фото : Мэрия Новосибирска/MAXГородские службы укрепляют стенки котлована, образовавшегося в Новосибирске после провала грунта
Городские службы укрепляют стенки котлована, образовавшегося в Новосибирске после провала грунта - РИА Новости, 1920, 14.07.2026
© Фото : Мэрия Новосибирска/MAX
Городские службы укрепляют стенки котлована, образовавшегося в Новосибирске после провала грунта
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Новосибирске произошел провал грунта глубиной 15 метров из-за аварии на водопроводе над канализационным коллектором.
  • Городские службы укрепляют стенки котлована и откачивают воду, чтобы обезопасить находящиеся рядом многоэтажные дома.
  • На месте работают более 50 специалистов и 12 единиц специализированной техники.
НОВОСИБИРСК, 14 июл – РИА Новости. Городские службы укрепляют стенки котлована, образовавшегося в Новосибирске после провала грунта, чтобы максимально обезопасить находящиеся рядом многоэтажные дома, сообщила мэрия.
Авария на водопроводе, расположенном над канализационным коллектором, произошла вечером в воскресенье 12 июля. Начальник департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства Новосибирска Дмитрий Зайков сообщал, что в результате образовался провал грунта глубиной 15 метров.
"Укрепляем стенки котлована, чтобы обезопасить находящиеся рядом дома. Понижение параметров давления в Ленинском и Кировском районах позволило сократить стоки, идет откачка воды из котлована, чтобы его осушить и начать работы. Объем воды огромен – 250 кубометров", - приводятся в сообщении слова Зайкова.
По словам начальника департамента, на месте работают более 50 специалистов служб городского хозяйства и 12 единиц специализированной техники. После окончания работ котлован засыплют землей.
Ранее в мэрии сообщали, что градоначальник Максим Кудрявцев ввел режим "Повышенная готовность" для скорейшей ликвидации коммунальной аварии с провалом грунта и минимизации ее последствий. По данным властей города, провал произошел по причине того, что грунт вымыло в поврежденный на глубине 15 метров канализационный коллектор. Проходящая над коллектором труба водопровода повисла в воздухе и сломалась. Полностью устранить повреждения и засыпать котлован планируется в течение трех недель.
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