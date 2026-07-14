В Новосибирске укрепляют стенки котлована после провала грунта

Ранее в мэрии сообщали, что градоначальник Максим Кудрявцев ввел режим "Повышенная готовность" для скорейшей ликвидации коммунальной аварии с провалом грунта и минимизации ее последствий. По данным властей города, провал произошел по причине того, что грунт вымыло в поврежденный на глубине 15 метров канализационный коллектор. Проходящая над коллектором труба водопровода повисла в воздухе и сломалась. Полностью устранить повреждения и засыпать котлован планируется в течение трех недель.