Краткий пересказ от РИА ИИ Посол в Гааге Владимир Тарабрин, вызванный в МИД Нидерландов, отверг обвинения в адрес России в кибератаках.

Дипломат заявил, что они основаны на домыслах.

МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Посол РФ в Гааге Владимир Тарабрин, приглашенный во вторник в МИД Нидерландов, отверг обвинения в адрес России в кибератаках, заявив, что они основаны на домыслах, заявило РИА Новости российское посольство в королевстве.

По данным дипмиссии, посол России во вторник был приглашен в МИД Нидерландов , где до него довели содержание подготовленного в Брюсселе заявления о якобы совершаемых российскими государственными структурами и негосударственными субъектами кибератаках против госорганов и объектов критической инфраструктуры стран-членов ЕС и Украины.

"Тарабрин решительно отверг выдвинутые обвинения, подчеркнув, что они основаны на домыслах, не подкрепленных какими-либо заслуживающими доверия фактами", - заявили агентству в посольстве.

Глава МИД Нидерландов Том Берендсен накануне заявлял, что вызвал российского посла в Гааге в связи с якобы кибератаками со стороны РФ.