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Российский посол в Нидерландах отверг обвинения в адрес Москвы - РИА Новости, 14.07.2026
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17:53 14.07.2026 (обновлено: 18:24 14.07.2026)
Российский посол в Нидерландах отверг обвинения в адрес Москвы

Посол в Нидерландах Тарабрин отверг обвинения в кибератаках в адрес России

© РИА Новости / Алексей ВитвицкийВид на здание посольства России в Гааге
Вид на здание посольства России в Гааге - РИА Новости, 1920, 14.07.2026
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Вид на здание посольства России в Гааге. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Посол в Гааге Владимир Тарабрин, вызванный в МИД Нидерландов, отверг обвинения в адрес России в кибератаках.
  • Дипломат заявил, что они основаны на домыслах.
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Посол РФ в Гааге Владимир Тарабрин, приглашенный во вторник в МИД Нидерландов, отверг обвинения в адрес России в кибератаках, заявив, что они основаны на домыслах, заявило РИА Новости российское посольство в королевстве.
По данным дипмиссии, посол России во вторник был приглашен в МИД Нидерландов, где до него довели содержание подготовленного в Брюсселе заявления о якобы совершаемых российскими государственными структурами и негосударственными субъектами кибератаках против госорганов и объектов критической инфраструктуры стран-членов ЕС и Украины.
"Тарабрин решительно отверг выдвинутые обвинения, подчеркнув, что они основаны на домыслах, не подкрепленных какими-либо заслуживающими доверия фактами", - заявили агентству в посольстве.
Глава МИД Нидерландов Том Берендсен накануне заявлял, что вызвал российского посла в Гааге в связи с якобы кибератаками со стороны РФ.
Ранее российский президент Владимир Путин заявил, что обвинения европейских стран в адрес России в якобы саботажах и кибератаках представляют попытку их политических деятелей реализовать свои агрессивные планы в отношении РФ.
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